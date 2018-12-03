TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeden sonra Yıldırım ve Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Yıldırım, görüşmek için sebep olması gerekmediğini söyleyerek “Sayın Genel Başkan’a nezaket ziyaretinde bulunduk. Meclis Başkanı olarak seçildikten sonra kendisi arkadaşlarıyla bizi ziyaret etmişti. Yeni dönemde Meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk hem ziyaretimizi gerçekleştirdik” dedi. Yıldırım, gazetecilerin “Ziyaretiniz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı öncesinde bir veda ziyareti olabilir mi?” sorusuna cevap vermedi. Kılıçdaroğlu ise, Yıldırım’ın nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyleyerek, Yıldırım’a teşekkür etti. Kılıçdaroğlu “Aynı zamanda parlamentodaki çalışmalar konusunda da bilgilendirdi. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da eşlik etti.
Veda gibi ziyaret!
03.12.2018 - 05:48 | Son Güncelleme: 03.12.2018 - 05:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
‘Buluşmak için sebep olması gerekmediğini’ söyleyen Yıldırım, İstanbul adaylığı ile ilgili soruları cevapsız bıraktı.
Etiketler : binali yıldırım,kemal kılıçdaroğlu,
591539 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/591539.aspx
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