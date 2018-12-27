Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının enerjisini ilmi, akademik, kültürel çalışmalara sarf etmek yerine daha çok iç çatışmalarla tükettiğini söyledi. TÜBİTAK ve TÜBA Ödül Töreni’nde konuşan Erdoğan, ülkesinin bekasını, küresel silah tüccarlarına haraç ödeyerek sağlamaya çalışan devletlere rastladıklarına işaret ederek, sadece güvenlik konularında değil teknolojide, mimaride, sanayide, diplomasi ve ekonomide de dışa bağımlılığın, bugün İslam dünyasının en acı gerçeği olduğunu söyledi.

Âdeta bir “öğrenilmiş çaresizlik” sendromuyla karşı karşıya olduklarını ifade eden Erdoğan “Türkiye son 16 yıldaki hamleleriyle, asırlardır kendisine ve medeniyetine giydirilmeye çalışılan bağımlılık gömleğini parçalamıştır. Gerçekleştirdiği hamlelerle milletimizin inancı artmış, kendine olan öz güveni artmış, yeniden kendine güveni gelmiştir” diye konuştu.

Erdoğan, 16 yıllık dönemde bilim insanlarının sunduğu 20 bin 155 projeye 10 milyar liranın üzerinde akademik araştırma, geliştirme katkısı verildiğini belirtti.

Türkiye’ye gelecek üst düzey araştırmacılara çok cazip teşvikler sunan uluslararası lider araştırmacılar programının bu hedef doğrultusunda hazırlandığının altını çizen Erdoğan, en başarılı çocuklara, parlak beyinlere, üretkenliklerini daha da artırabilecekleri, fikirlerini somut projelere dökebilecekleri ekosistemler sunulduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: Artık fiziki güvenliğinizi siber güvenlikle dijital sanayiyle yerli yazılımla yapay zekâyla tahkim etmiyorsanız kendi kendinizi kandırıyorsunuz demektir. Hudutlarımızın korunmasına gösterdiğimiz hassasiyeti ülkemizin ürettiği verilerin korunmasına aynen göstermek durumundayız. Bugün siber saldırılar ve açıklar, devletin güvenliği ile kişi mahremiyetini ihlal eden en büyük tehditlerdendir. Geliştirdiğimiz ‘Ahtapot’ yazılımı, bir kuvvet komutanlığımızın karargâhına yapılan siber saldırıyı başarıyla engelledi ve gerçekleşecek bir NATO tatbikatına dahil edildi. Türkiye artık ilmî araştırmalarda sınır tanımıyor. Uzaydan kutuplara kadar her noktada çalışmalar yürütüyoruz. İki hafta önce 20 senelik bir hayali gerçekleştirip Uzay Ajansını kurduk. Böylece ülkemizi süper lige taşıyacak tarihi bir adım attık.