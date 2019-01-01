Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi aday gösteren AK Parti, kapsamlı çalışmalar sonucunu ilçe belediye başkanlarını da belirledi. Ankara Arena’da 25 ilçe için belirlenen isimlerin tanıtılacağı programa yaklaşık 15 bin kişinin katılması bekleniyor.

Ankara’da Melih Gökçek’ten sonra belediye başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa Tuna’nın Mamak Belediye Başkanlığına aday gösterileceği konuşuluyor. Ankara’da hâlen 21 ilçe AK Partili belediyeler tarafından yönetiliyor. MHP’nin yönettiği Polatlı ve Etimesgut’ta ise AK Parti’nin aday göstermesi beklenmezken; AK Parti’nin bir ilçede daha MHP’ye jest yapabileceği belirtiliyor.

Ankara’da Akyurt İlçe Belediye Başkanı Gültekin Uysal, Altındağ İlçe Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Kahramankazan İlçe Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Çamlıdere İlçe Belediye Başkanı Hazım Caner Can, 3 dönemini dolduran isimlerden. Üç dönemini dolduran başkanlardan bir kaçının başka bir ilçeye kaydırılacağı, bu isimlerden birinin de Veysel Tiryaki olacağı konuşuluyor. Tiryaki’nin Yenimahalle’ye kaydırılabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, kulislerde sıkça dile getirilen Turgut Altınok’un da AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesi bekleniliyor.