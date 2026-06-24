Anadolu Ajansı
Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni yenerek 2'de 2 yaptı
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, ikinci maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi.
Özetle DinleKolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni yenerek...
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Spor 2 dk önce
Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turu garantiledi.
- Maç, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda oynandı.
- Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni Munoz'un 76. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
- Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Kolombiya'da ilk 11'de başladı.
- Bu galibiyetle Kolombiya, gruptan çıkmayı garantiledi.
- Kolombiya, ilk maçını da kazandıktan sonra 6 puanla grupta ilk sırada yer aldı.
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti, son maçlar öncesinde grupta 1 puanda kaldı.
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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Meksika'daki Guadalajara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez maça ilk 11'de başladı.
KOLOMBİYA TURU GARANTİLEDİ
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 76. dakikada Munoz'un attığı golle 1-0 mağlup eden Kolombiya, bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.
İlk maçını da kazanan Kolombiya, 6 puanla grupta ikinci maçların ardından ilk sırada yer aldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise grupta son maçlar öncesinde 1 puanda kaldı.
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