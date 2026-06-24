İzmir’de bir nişan organizasyonu öncesi patlatılmak istenen havai fişek, yanlışlıkla misafirlerin üzerine doğru ateşlendi. Davetliler panikle sağa sola kaçıştı. Şans eseri olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Dün akşam saatlerinde Bornova ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenen bir nişan organizasyonu öncesinde kutlama yapmak amacıyla havai fişek ateşlenmek istendi. Ancak ateşlenen havai fişeklerden biri, havaya yükselmek yerine yön değiştirerek o sırada alana doğru ilerleyen davetlilerin üzerine doğru patlamaya başladı.

PANİK YAŞANDI

Neye uğradığını şaşıran kalabalık, büyük bir korku içerisinde sağa sola kaçışmaya başladı. Şans eseri olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, kutlama amacıyla başlayan eğlence yerini kısa süreliğine paniğe bıraktı.

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