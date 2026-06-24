Milyonlarca aday 2026 YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından gözünü sonuç tarihine çevirdi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılan öğrenciler, tercih süreci öncesinde puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Şimdi ise ''YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman?'' sorularının cevapları araştırılıyor.

Haziran ayında gerçekleştirilen oturumların ardından sonuç takvimi de netleşti. Adaylar, sınav performanslarının değerlendirilmesinden sonra sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişebilecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman? 2026 TYT, AYT ve YDT sınav sonuç tarihleri

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar puanlarını, başarı sıralamalarını ve yerleştirme puanlarını ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi de başlayacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman? 2026 TYT, AYT ve YDT sınav sonuç tarihleri

TYT, AYT VE YDT SINAV SONUÇ TARİHLERİ 2026

2026 YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirildi. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2026 tarihinde uygulandı.

ÖSYM takvimine göre üç oturuma ait sonuçlar ayrı ayrı değil, aynı gün açıklanacak. TYT, AYT ve YDT sonuçlarının tamamı 22 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman? 2026 TYT, AYT ve YDT sınav sonuç tarihleri

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM henüz 2026 YKS tercih takvimini yayımlamadı. 2025 yılında YKS tercih işlemleri 1 Ağustos'ta başlamış ve 13 Ağustos'ta sona ermişti.

2026 yılında da tercih sürecinin sonuçların açıklanmasının ardından Ağustos ayının ilk yarısında başlaması bekleniyor.

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