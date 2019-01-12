Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti olarak bizim için 31 Mart seçimleri belediyecilikte 25 yıllık bir tecrübenin zirve noktası olacaktır” dedi. 129. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, bugünden itibaren parti teşkilatının illere dağılarak çalışmalara başlayacağını açıkladı.

24 Haziran seçimlerine göre, ilçe değiştiren 1,5 milyona yakın seçmen bulunduğunu, üstelik bunların 222 binden fazlasının AK Parti üyesi olduğunu belirten Erdoğan, gazetemizin manşete taşıdığı “sandık göçü”ne değindi.

Teşkilata seslenen Cumhurbaşkanı, “Seçmeni yakın markaja alacağız. İşte ‘Buradan taşınalım, kaydı taşıyalım da muhtarlığı alalım, taşıyalım da il genel meclisi üyeliğini alalım, belediye meclis üyeliğini alalım veya belediye başkanlığını alalım’, AK Parti bu tür bir yanlışın içerisine kesinlikle girmemelidir. Bu konuyu siz kontrol altına alacaksınız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu kişileri gittikleri ilçelerde bulup, AK Parti ile irtibatlandırmanın da yine parti teşkilatlarına düştüğünü vurguladı.

Bu yıl ilk defa oy kullanacak yaklaşık 1 milyon seçmenin varlığının çok önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Seçim İşleri Başkanlığımızda tüm bu kayıtlar detaylarıyla mevcuttur. Onun için ana kademe kadın kolları ama özellikle de gençlik kolları bu işi çok yakından takip etmek durumundadır ki bu 1 milyon ilk defa oy kullanacak olanları yakın markaja alalım ve onların inşallah oy kullanmada herhangi bir yanlışa düşmesini baştan engelleyelim” diye konuştu.

Parti teşkilatlarından, üyelerden başlayarak seçmen kütüklerinden çıkan ve giren herkesi takip etmesini isteyen Erdoğan, “Bir ilçeye yerleşen kişiye teşkilatımızın hoş geldin ziyareti yapması seçme ve seçilme hakkı elde eden gençlerimize partimizi tanıtması ve hatta partimizde siyasete davet etmesi, adres kaydı olmayanların kayıtlarını yaptırmasını sağlaması bizlere güç kazandıracaktır. İl ve ilçe başkanlarımızdan bu konuları detaylıca çalışmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını bulamadıklarını aktaran Erdoğan, “Bu kişilere teker teker ulaşıp adres bilgilerini düzelttirmemiz ve seçmen kütüklerine kaydettirmemiz lazım” uyarısında bulundu.

YALAN DESTEKLEME FONU OLUŞTURULDU

AK Parti Trabzon adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Türk siyasetinin son 17 yılına damga vurduğunu ve siyasete itibar kazandırdığını kaydetti. Partisinin ilkelerinden asla taviz vermeden siyaset yolculuğuna devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Birileri gibi seçimlerde birkaç fazla oy alabilmek için polislerimizin, çocuklarımızın hayatına kastedenlerle iş birliğine gitmedik. Şu anda bu çetelerle kim iş birliği hâlinde biliyorsunuz değil mi? Onlara sandıklarda önemli ders vermek durumundayız. CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden asla olmadık. Kendini yenilemek yerine yalan, iftira, çarpıtma ve hakaretle siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz. Bugüne kadar partimiz ve şahsım hakkında attıkları iftiraların tamamı boşa çıktığı hâlde alışkanlıklarını terk etmiyorlar.”

Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminatları ödeyeceklermiş.

Şu anda 1 milyonun üzerinde verilen tazminat var. Avukatlarımıza ‘yeter ki siz bunu tazminata mahkûm edin’ diyoruz. Yaşadıkları onca hezimete rağmen, yalan siyaset yapıyorlar. Hakaret etmek yerine proje üretseler bundan herkes karlı çıkacak.

Türkiye’nin hiçbir siyasi partisinin FETÖ’cülerin, terör örgütlerinin oyuncağı hâline gelmesini istemiyoruz. İnşallah o günleri de göreceğiz. 31 Mart seçimleri öncesinde yalan destekleme fonu oluşturan CHP ve birlikte yol yürüdüğü kesimlerin yegâne sermayesi iftira, manipülasyon, hakaret, gerilim ve kutuplaştırma olacağı anlaşılıyor.”

POŞET YOK, BEZ TORBA VAR

Naylon poşetlere karşı savaş ilan ettiklerini kaydeden Erdoğan “Bu seçimlerde bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle inşallah meydanlarda olacağız” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz. Bunları inşallah bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız. Belki söylemekte acele ettim ama söyleyeyim ki birileri, bu işi alıp götürmesin. Ana muhalefet varsın naylon poşet dağıtıversin, kim çevreci millet görecek. Öyle kampanyalar yapmışlar ki kenevirin üretildiği bir ülke keneviri üretemez olmuş. Ben Rizeliyim. Rize’de kenevir üretilirdi, hatta ondan fanila ve atlet yapılırdı. Rahmetli babam hep onu giyerdi. Şimdi inşallah buraya döneceğiz ve bunun üretimini de süratle... Önümüzdeki dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kampanyaları bunu üst düzeye çıkaracak.