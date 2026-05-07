Mide küçültme ameliyatı olacaktı! Cansız bedeni bulundu...
Karaman’da kendisinden haber alınamayan 31 yaşındaki fabrika işçisi evinde ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen genç adamın, aşırı kiloları nedeniyle Bursa’da mide küçültme ameliyatı olmaya hazırlandığı öğrenildi.
- Olay, Mümine Hatun Mahallesi 1487. Sokak’ta 3 katlı apartmanın birinci katında akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi.
- Arkadaşının haber alamaması üzerine ihbar edildi ve adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
- Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
- Sinan'ın kalp rahatsızlığı bulunduğu ve mide küçültme ameliyatı olacağı öne sürüldü.
Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1487. Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Bisküvi fabrikasında işçi olarak çalışan 31 yaşındaki Adem Sinan’dan haber alamayan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler eşliğinde girilen evde Sinan’ın yerde hareketsiz halde olduğu görüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLACAKTI
Öte yandan hayatını kaybeden Sinan’ın kalp rahatsızlığı bulunduğu ve aşırı kilolarından dolayı Bursa’ya mide küçültme ameliyatı olmaya gideceği öne sürüldü.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.