İBB 2025 Yılı Faaliyet Raporu’na göre 2022 yılında 414 milyon 979 bin 474 adet satılan normal ekmek, 2025 yılında 218 milyon 511 bin 400 adede düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yayınlanan faaliyet raporunda, geçen yıl kentte satılan ürünlere ilişkin verilere yer verildi. Buna göre Halk Ekmek AŞ hizmet ağı kapsamında, 698 büfe, 275 bayi, 877 zincir market ve 1.084 toplu tüketim noktası olmak üzere 2 bin 934 satış noktasında hizmet verdi. Portföye, 2025 yılı içerisinde 7 ürünün daha eklenmesiyle ürün çeşidi 57’ye ulaşan Halk Ekmek’te satışı yapılan ürünlerin miktarları paylaşıldı.

Halk ekmek satışları dibe vurdu! 2022'den itibaren yarı yarıya düştü

SATIŞLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ!

Halk Ekmek’in, en çok satılan ürünü olan normal ekmeğin 2022 yılından itibaren her geçen yıl satışının azaldığı belirlendi. Verilere göre, 2022 yılında 414 milyon 979 bin 474 tane satılan normal ekmek, 2023 yılında 351 milyon 785 bin 799, 2024 yılında 274 milyon 355 bin 28, 2025 yılında ise 218 milyon 511 bin 400 adet satıldı.

Halk Ekmek’in paylaştığı verilerde sadece organik ekmeğin, 2024 yılında 2 milyon 947 bin 28 olan satış miktarının geçen yıl artarak 3 milyon 229 bin 364 olduğu dikkati çekti. Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının 22 Temmuz 2022’de açılması ve üretim bandının genişlemesine rağmen ürün satışlarında düşüş yaşandı. Halk Ekmek AŞ’nin 2025’te 3 milyar 735 milyon 165 bin 47 lira gelire karşılık 3 milyar 934 milyon 239 bin 18 lira gideri olduğu ve 199 milyon 73 bin 971 lira açık verdiği belirlendi.

HALK EKMEK ZAMLANDI

Öte yandan, Halk Ekmek’in sattığı normal ve kepek ekmeğin fiyatı en son 4 Mayıs Pazartesi günü yüzde 25 zamla 10 liradan 12,5 liraya yükselmişti.

