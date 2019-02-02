Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baydur, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamayla kamuoyundan gizlemeye çalıştıkları CHP-HDP ittifakını gün yüzüne çıkardı. HDP’li Baydur, Tunç Soyer’i ‘istedikleri profile’ sahip olduğu için destekleyeceklerini ifade etti. “Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla” diyen Baydur, Soyer’in farklı kesimlerle ortaklaşıp buna uygun yerel politika belirlemesi gerektiğini kaydetti. HDP’li yönetici, Soyer’in adaylığı noktasında tam destek sağlanacağını belirtirken ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek CHP’li adayı destekleyeceklerini dile getirdi.

KADIKÖY’DE ODABAŞI KRİZİ

Bu arada, CHP’de, 145 adayın belirlendiği, istifaların ve tartışmaların yaşandığı olaylı Parti Meclisinde (PM) belirlenen adaylara itirazlar ve tepkiler sürerken, şimdi de Kadıköy krizi yaşanıyor. Muhalifler, PM’deki oylamayı 29 hayır oyuna karşılık 30 oyla kazanan İstanbul Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı’nın adaylığını, HDP’ye yakınlığı sebebiyle kabul etmiyor. Salt çoğunluk içi gerekli oy sayısının 31 olduğunu ifade eden muhalifler, Odabaşı’nın adaylığının geçerli olmadığını savunuyor.

Bugün toplanacak olan PM’de Odabaşı’nın yeniden değerlendirilebileceği belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU GEÇİŞTİRDİ

Öte yandan katıldığı bir televizyon programında İstanbul, İzmir ve Ankara’da HDP ile bir ilişki, dirsek teması olup olmadığı sorulan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, net bir cevap vermeyerek konuyu geçiştirmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu “Bu seçimlerde ittifak yok, iş birliği var. İYİ Parti ile iş birliği yapıyoruz, Saadet Partisiyle dirsek temasımız var. Dolayısıyla biz sandıkta ittifak yapacağız. Geçmişte AK Parti’ye, HDP’ye, MHP’ye, diğer partilere oy vermiş ne kadar vatandaş varsa diyoruz ki ‘Yerel seçimlerde gelin CHP’ye oy verin.’ Niçin CHP’ye oy verin, şunun için diyoruz, kentleri biz güzel yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.