Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki gelişmelere ilişkin, “Yaptırım listesi dâhil, hiçbir tehdit bizi bu yoldan geri çeviremez” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında özetle şunları söyledi:

Uluslararası güçler tarafından kurulan hiçbir güvenli bölgenin başarılı olmadığı, kalıcı huzur getirmediği ortadayken, aynı formülün bize dayatılmasında kasıt ararız. Şu ana kadar önümüze konulan somut ve tatmin edici bir plan yok. Anlaşmalarımıza elbette sadığız, sözümüz sözdür ama sabrımız da sınırsız değildir. Menbiç’teki teröristler birkaç hafta içerisinde buradan çıkartılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer. Aynı şekilde Fırat’ın doğusunda, Türkiye’nin desteğiyle bölge halkının kendi yönetimini tesisi birkaç ay içinde sağlanmazsa bekleme süremiz yine sona erer. Kendi planlarımızı hayata geçirme hakkımız doğar.

Bıçak kemiğe dayandığında yapacağımız işler için ne kimseden izin almak ne de kimseye hesap vermek mecburiyetinde değiliz, bu böyle biline. Yaptırım listesi dâhil, hiçbir tehdit bizi bu yoldan geri çeviremez. Zira bölgedeki bütün aşiretler ‘Ne zaman geliyorsunuz, ne zaman geleceksiniz’, bunu soruyorlar. Görüşmeleri yürüten arkadaşlarımıza da tüm bu talimatları açıkça verdim.

İTTİFAK MEZARA KADAR...

Cumhur İttifakı pazara kadar olmasın, mezara kadar olsun. Türkiye’nin ve Türk milletinin düşmanı herkesle kol kola girmekten çekinmeyen CHP’ye de böylece ciddi bir ders verelim. Kandil’deki terör örgütüyle iş tutanlarla, kim iş tutuyor? CHP iş tutuyor, İYİ Parti iş tutuyor, Saadet iş tutuyor. Şunlara bak. Bunlar kıyamet alameti, biliyor musunuz? Nereden nereye geldik. İYİ Partililer 12 Eylül’ün zalim başsavcısına yapılanları mutlaka görüyorlardır. Partilerden umudunu kesen herkesin gönlünü kazanacağımıza inanıyorum. CHP, ülkemizin yeniden IMF’ye gideceği yalanını söyleyecek kadar alçak bir fırsatçılık peşine düştü. IMF’ye gidenlerin kim olduğu belli. Türkiye 2013 yılı Mayıs ayında IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da Allah’ın izniyle açmayacaktır.

İŞ BANKASI MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İş Bankasının hazineye devri konusuna da değindi. Mustafa Kemal’in, İş Bankasını CHP’ye değil Hazineye tahsis ettiğine dikkati çeken Erdoğan “İş Bankası Allah’ın izniyle hazinenin malı olacaktır. Bu parlamento, bu tarihi kararı da Allah’ın izniyle alacaktır. Milletin hazinesine İş Bankası devredilecektir, buna inanıyorum. Niye? Milletin malı, Hazinenin malı. Oraya gidecektir. CHP oradan para almıyormuş. 4 üyen oranın yönetiminde. O yönetimde onlar ne iş yapıyor? Sadece ellerini mi kaldırıp indiriyorlar? Biz orada olup biten her şeyi biliyoruz. Onun için buradaki o tarihi yanlışı da yapılacak tüm yolsuzlukların önünü de biz keseceğiz” diye konuştu.

Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türkiye’ye ilişkin mesajlarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Erdoğan “O mesajlar güzel. Siz de o mesajları soğutmayın. O sıcak mesajlar yine öyle kalsın” ifadesini kullandı. İş Bankası hisseleriyle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti: Bunlar zaten kanunlar içerisinde mevcut. Çünkü partilerin bir defa bankacılık hareketleri içerisinde bulunma gibi bir hakkı ve yetkisi yoktur. Bu yasal olmayan bir süreci işleten CHP’yi biz kanuni zemine çekmiş olacağız. Bu bankadaki CHP’nin hissesi olarak görülen yüzde 28 gibi bir oran, bu bir defa hazinenin malıdır. Hazine kimindir? Milletindir.

FİYATLARA AYAR ÇEKECEĞİZ

∂ Gıda fiyatlarıyla ilgili de uyarı yapan Erdoğan, İstanbul’a belediye başkanı olduğu dönemde ekmek fiyatlarının yükseldiğini, çözüm olarak süratle modern, devasa ekmek fabrikaları kurduklarını hatırlattı. Erdoğan, şöyle konuştu: Üreticiden alıp tüketici hâline kadar gelen bu süreçte aracı koymadan direkt halka ulaşmasını sağlamak gayreti içindeyiz Buradan söylüyorum; aynı şey biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi; her şeyde biz bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız. Bir zamanlar biliyorsunuz tanzim satışlar kurulmuştu. Yani belediyelerimiz vasıtasıyla bu adımları atabiliriz, atacağız. Çünkü vatandaşımıza ucuz, sağlıklı ürünler vermeye mecburuz.”

