Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP’nin profiline en uygun aday Tunç Soyer olduğu için bu kararı aldıklarını belirten Baydur “Bizim profilimize en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz. Biz tabanda ittifak yaparak bu süreci götüreceğiz” diye konuştu. HDP’li Baydur “Tabanımız, ‘Kime oy vereceğiz?’ diye soracak. Bizim de adayımız olmadığına göre, sandıkta Tunç Soyer’i işaret edeceğiz” dedi.