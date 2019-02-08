HDP’nin profiline en uygun aday Tunç Soyer olduğu için bu kararı aldıklarını belirten Baydur “Bizim profilimize en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz. Biz tabanda ittifak yaparak bu süreci götüreceğiz” diye konuştu. HDP’li Baydur “Tabanımız, ‘Kime oy vereceğiz?’ diye soracak. Bizim de adayımız olmadığına göre, sandıkta Tunç Soyer’i işaret edeceğiz” dedi.
HDP: Soyer'den iyisini bulamayız
08.02.2019 - 05:27 | Son Güncelleme: 08.02.2019 - 05:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kandil-CHP ittifakı İzmir’de ete kemiğe büründü. PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin İzmir İl Başkanı Kadir Baydur, İzmir’de aday çıkarılmayacağını hatırlatarak CHP’nin adayını destekleme kararı aldıklarını söyledi.
Etiketler : izmir,hdp ittifak,soyer,
603136 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/603136.aspx
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