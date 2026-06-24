Fenerbahçeli oyuncu kayıplara karıştı: Kulüpten resmi açıklama yapıldı
Fenerbahçe, Diego Carlos'un 23 Haziran'da planlanan rutin sağlık kontrollerine katılmadığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyla iletişim kurma çalışmalarının sürdüğünü ve sürecin yakından takip edildiğini duyurdu.
- Diego Carlos, 23 Haziran 2026'da planlanan rutin sağlık kontrollerine kendisine iletilen programa uymayarak katılmamıştır.
- Kulüp, oyuncuyla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerinin devam ettiğini belirtti.
- Süreç, Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in koordinasyonunda kulübün menfaatleri doğrultusunda takip edilmektedir.
- Oyuncuyla ilgili gelişmeler netleşince kamuoyu bilgilendirilecektir.
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un rutin sağlık kontrollerine katılmamasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan sağlık kontrolleri kapsamında Diego Carlos'un kendisine iletilen programa uygun şekilde kontrole katılmadığı belirtildi.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA YAYINLANDI
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun durumunun netleştirilmesi amacıyla girişimlerin sürdüğü ifade edilirken, şu ifadelere yer verildi:
"23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir."
Fenerbahçe cephesi, oyuncuyla ilgili gelişmelerin netleşmesinin ardından kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini belirtirken, Diego Carlos'un sağlık kontrolüne neden katılamadığına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.