Fenerbahçe, Diego Carlos'un 23 Haziran'da planlanan rutin sağlık kontrollerine katılmadığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyla iletişim kurma çalışmalarının sürdüğünü ve sürecin yakından takip edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un rutin sağlık kontrollerine katılmamasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan sağlık kontrolleri kapsamında Diego Carlos'un kendisine iletilen programa uygun şekilde kontrole katılmadığı belirtildi.

Diego Carlos

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA YAYINLANDI

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun durumunun netleştirilmesi amacıyla girişimlerin sürdüğü ifade edilirken, şu ifadelere yer verildi:

"23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir."

Fenerbahçe cephesi, oyuncuyla ilgili gelişmelerin netleşmesinin ardından kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini belirtirken, Diego Carlos'un sağlık kontrolüne neden katılamadığına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

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