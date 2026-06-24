ABD Merkez Komutanlığı Suriye’nin kuzeybatı bölgesinde nokta atışı bir hava saldırısı düzenledi. Operasyonda örgütün üst düzey yöneticilerinden biri hedef alındı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, nokta atışı bir hava saldırısıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirdi.

Düzenlenen hassas hava harekatında, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Ali Husayn al-‘Ulaywi’nin öldürüldüğü açıklandı.

Yürütülen operasyonun, ABD'nin yurtdışındaki vatandaşlarını veya doğrudan Amerikan topraklarını hedef alan terör unsurlarını ortadan kaldırma stratejisinin bir parçası olduğu ileri sürüldü. Operasyonun ardından değerlendirmelerde bulunan CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper şunları söyledi:

"CENTCOM ve ortaklarımız, DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasını sağlamak için örgütün sahada kalan tüm unsurlarını kökünden ortadan kaldırmaya kararlıdır."

Cooper ayrıca, ABD topraklarını, bölgede görev yapan Amerikan askerlerini, müttefiklerini ve tüm stratejik ortaklarını her türlü tehdide karşı korumaya ve savunmaya kararlılıkla devam edeceklerine vurgu yaptı.

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