Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Basketbol Süper Ligi final serisinin dördüncü maçında yaşanan salon ve seyirci olayları ile çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle Beşiktaş Kulübüne 675 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne 675 bin lira para cezası verdi.

Beşiktaş Kulübü

TBF'nin internet sitesindeki açıklamaya göre kurul, Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçındaki salon ve seyirci olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle siyah-beyazlı kulübe 675 bin lira para cezası uyguladı.

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