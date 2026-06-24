Anadolu Ajansı
TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezası
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Basketbol Süper Ligi final serisinin dördüncü maçında yaşanan salon ve seyirci olayları ile çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle Beşiktaş Kulübüne 675 bin lira para cezası verdi.
Özetle DinleTBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezası
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Spor az önce
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne salon ve seyirci olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle para cezası verdi.
- Beşiktaş Kulübüne 675 bin lira para cezası uygulandı.
- Cezanın nedeni, Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasındaki Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında yaşanan salon ve seyirci olayları ile çirkin ve kötü tezahürattı.
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne 675 bin lira para cezası verdi.
TBF'nin internet sitesindeki açıklamaya göre kurul, Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçındaki salon ve seyirci olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle siyah-beyazlı kulübe 675 bin lira para cezası uyguladı.
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