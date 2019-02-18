 

Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile Antalya'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Semjen ile görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ele aldık." ifadesini kullandı.