Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile Antalya'da bir araya geldi.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Semjen ile görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ele aldık." ifadesini kullandı.
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Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile Antalya'da bir araya geldi.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Semjen ile görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ele aldık." ifadesini kullandı.
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