Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

CHP’de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’un belirlediği bazı belediye başkan adaylarına yönelik tepkiler sürerken, belediye meclis üyeliği listelerinde CHP’li yöneticilerin yakınlarının yer alması partide yeni krize yol açtı. CHP’li bazı milletvekilleri, parti yöneticilerini ‘akrabalarını aday yapmakla’ suçladı. Kılıçdaroğlu ise bunun üzerine 81 ilin yönetimine ‘Akrabaları temizleyin’ talimatı verdi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun kendi akrabalarını listelere yerleştiği de iddia edildi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır: Ahbap çavuş ilişkileriyle aday tespiti yapılmaz. Bu sistem CHP’yi iktidara taşımaz. Bu listelerle İzmir’de 12 ilçeyi kaybedebiliriz.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: Koltuklar eşe, dosta, arkadaşa, akraba ve hemşehriye makam mevki dağıtma yerleri olmamalı. Listeler belirlenirken emek, liyakat, kadın ve gençlik temsiliyeti gözetilmedi. (İzmir Buca adayının geri çekmesi) Buca adayına yapılan bu onursuzca hareket kime yapılırsa yapılsın kabul edilemez.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer: Üst yönetimde olanlar, alakaları olmayan illerin belediye meclis üyelikleri için neden savaş verir? Neden eşini, dostunu yerleştirmeye çalışırlar. Anlamaya çalışıyorum. ‘Anlamasam daha iyi olur’ diye düşünüyorum. Vicdanım sızlıyor.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş: Bugün; üyeye dayalı ön seçimi kaldıran, örgütü yok sayan, eğilim yoklaması bile yaptırmayan Genel Merkez yönetimi, liyakati kaldırdı; listeleri eş, dost, akraba ile doldurdu. Sayın Kılıçdaroğlu, 10 Mart 2018’deki Tüzük Kurultayı’nda talebimiz üzerine ‘Herkes ön seçime girecek, atama sistemini azaltacağız’ demişti. Eğer; ön seçim için sandık kurulsa, bugün yaşanan tartışmalara şahit olmayacaktık.

KILIÇDAROĞLU'NUN KARISININ YEĞENİ BİLE VAR

İşte CHP’li isimlerin Belediye Meclis üyeliği listelerinde yer alan yakınları:

¥ Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Müslüm Tekin - Çankaya 3’üncü sıra

¥ Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un kuzeni İlker Sami Torun - Ordu Altınordu 2’inci sıra

¥ Onursal Adıgüzel’in dayısı Erol Şahin - Avcılar

¥ Oğuz Kaan Salıcı’nın akrabası Zeynel Yılmaz - Bağcılar birinci sıra

¥ Canan Kaftancıoğlu’nun sahibi olduğu kliniğin müdürü Özgür Tatar - Bağcılar

¥ Mersin vekili Cengiz Gökçel’in ağabeyi Tuncay Gökçel - Mersin Toroslar 1’inci sıra

¥ PM üyesi Tekin Bingöl’ün kuzeni Nevzat Gül - Kadıköy 5’inci sıra

¥ PM üyesi Aykut Erdoğdu’nun şoförü Ümit Güven - Şişli 27’inci sıra

¥ MYK üyesi Gökhan Zeybek’in kuzeni Serdar Sarıoğlu - Sarıyer

¥ Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’ın akrabası Erdoğan Yıldız’ın eşi Nimet Yıldız - Bursa Yıldırım 4’ncü sıra

¥ CHP eski milletvekillerinden Sinan Aygün’ün kız kardeşi Sibel Aygün - Çankaya