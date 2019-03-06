Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile gizli ittifak yapan CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalara imza attı. Kılıçdaroğlu Türkiye’nin beka sorunu olmadığını savundu. Program sunuçusu Suriye sınırındaki terör örgütü YPG’yi hatırlattı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu “Onlar mı bize mi saldıracak?” diye sordu. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından saatler sonra terör örgütü YPG, Tel Rıfat’taki askerlerimizi hedef aldı. Taciz ateşinde bulunan örgüte misliyle cevap verildi.

YPG’ye toz kondurmayan CHP liderine tepki gecikmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun baltayı taşa vurduğunu söyledi. Bahçeli şöyle dedi: Televizyon programında âdeta mayına basan, gerçek yüzünü ifşa eden bu şahsın, YPG/PKK’yı kastederek ‘Onlar bize mi saldıracaklar?’ sorusunu alaycı bir şekilde ve terör örgütünün emellerini örtbas edercesine sorması tam bir suçüstü hâlidir. Zillet ittifakının terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır.

MHP lideri Bahçeli, 31 Mart 2019 Mahallî İdareler Seçimleri’nin neden bir beka seçimi olduğunu zillet faillerine bakan, zillet temsilcilerini dinleyen her vicdan sahibi insanın kabul ve tasdik edeceğini ifade etti. Bahçeli “Sayın Kılıçdaroğlu vahim bir savrulmanın, çok tehlikeli bir akıl tutulmasının pençesine düşmüştür. CHP Genel Başkanı’nın yalan ve kandırma sicili külliyatlı hâle gelmiş, korkunç boyutlara ulaşmıştır. Bu itibarla Türk milletine ve milliyetçi ülkücü harekete özür borcu olduğu ortadadır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun telaş ve tereddütle yalana sarılması zilletin zehir etkisinin yayıldığını, siyasi zihniyetini felce uğrattığını, dehşet verici bir şuur kaybına düştüğünü göstermiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, söz konusu televizyon programında, “‘ABD Başkanı Trump’ın ‘Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye’yi ekonomik yönden mahvederiz’ sözlerine Bahçeli tepki verdi mi? Hayır” diye konuştu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun yüzü kızarmadan, vicdanı sızlamadan büyük bir yalana imza attığını söyledi. MHP lideri “Kılıçdaroğlu’nun millete yalan söylemesinin, alenen ve açıktan gerçekleri çiğneyerek uyduruk ve hayal mahsulü iddiaları dile getirmesinin, karanlık ve iş birlikçi zihniyetini tekraren deşifre ettiğini” kaydetti.