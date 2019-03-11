Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) tarafından Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen ve Erzincanlı birçok sivil toplum kuruluşun katılımıyla gerçekleşen toplantıda hemşehrileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Yıldırım şunları söyledi: Bu seçim, İstanbul’u cumhuriyetin 100. yılına taşıyacak kadroların seçileceği bir seçim olacak. İnanıyorum ki, hemşehrilerimiz bu seçimde tercihlerini daima birlikten, kardeşlikten yana ve İstanbul’un ortak geleceğinden yana kullanacaklar. Buna zerre kadar şüphem yok. Şunu herkes iyi bilsin, yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürmeyiz. Bölücülerle kol kola girenlerle işimiz olmaz. Bizim işimiz, bayrak, toprak, devlet, millettir. Kol kola girerek kardeşliğimizi daha da güçlendirerek geleceğe devam edeceğiz. Ülkemize içeride ve dışarıda tezgâh kurmaya çalışanlara da ‘eyvallah’ demeyeceğiz. Bölgeleri ayıran, ülkemizin başına bela olan teröristleri de bu ülkede yaşatmayacağız. Farklılıklarımızı, insanlığın, medeniyetin zenginliği olarak gördük. Kavga, ayrıştırma nedeni olarak görmedik. Bu farklılıkları kaşıyıp bizi ancak ayrıştırarak kavga ettirerek bölmeye çalışanlar hep oldu. Bundan sonra da olacaktır. Aramızda ihtilaflar varsa, bunları canlar konuşarak birlikte çözeceğiz.

ON YEDİ YENİ KÜTÜPHANE

Binali Yıldırım, İstanbul’da 22 olan kütüphane sayısını her ilçede yapılacak ve 7 gün 24 saat açık olacak yeni kütüphanelerle 39’a çıkarmayı hedefliyor. TÜİK’e göre ise Türkiye’de kitap, ihtiyaç listesinin 235’inci sırasında yer alıyor. Dünyada kitap için kişi başına harcanan para ortalama 1,3 dolarken Türkiye’de çeyrek dolar.