Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Çelik’in açıklamalarından satırbaşları:

Önemli bir gündem konusu var, günlerdir basında CHP’nin Ankara adayı olan Mansur Yavaş ile ilgili iddialar var. İddialar basında yer alıyor ve bunlar önemli, vahim iddialar. Fakat ne CHP’den ne de Yavaş’ın kendisinden bir açıklama gelmedi. Halbuki sorumlu bir partinin derhal açıklama yapması, olayı açıklığa kavuşturması gerekirdi. Bu iddiaları, arkadaşlarımız sordular bize.

Bizim önce incelememiz gerekiyordu. İddiaların hepsini takip ediyorduk fakat bir açıklaam yaparlar mı diye bekledik, gelmedi. Bizim vardığımız sonuçlar, belgeli bilgili sonuçlar olarak vahim bazı durumların olduğunu ortaya çıkardı.

Yavaş ile ilgili olarak ortaya atılan iddia, sahte senet kullanarak icra takibi yaptığına dairdir. Ne Yavaş’ın kendisi ne CHP genel başkanı açıklama yapmıyor. Bu çok ağır bir iddiadır.

"MANSUR YAVAŞ CHP PROJESİ"

Mansur Yavaş bir CHP projesidir. Millet İttifakı'na kabul ettirilmiştir. CHP projesi olmasına rağmen CHP sıfatının kendisine yük olacağı için CHP'ye mesafe koymak amacıyla Millet İttifakı öne çıkarılarak yapılmaktadır. CHP zihniyetinin temsilcisi olduğunu açıklamalarında göstermektedir. Mansur Yavaş'ın istediği her destek CHP zihniyetine CHP'nin kötü belediyeciliğine destektir. CHP ve Mansur Yavaş neden bu konuda (sahte senet) susuyor. Kamu yetkisi olmadan bunları yapan kişinin elinde kamu yetkisi olunca neler yapabileceğini düşünsün.

"YSK YAVAŞ'A NEDEN İZİN VERDİ" SORUSUNA YANIT

YSK kanunlar çerçevesinde adaylığa engel olup olmama maddeleri ile değerlendiriyor. Bu çerçevede değerlendirdiğinde aday olmuştur. Sahte senetle icra takibi yaptığı, icra takibinin sonuçlarının iptal edildiği Mansur Yavaş'ın suç işlediğine karar verilen bir yargı süreci var. Bu vatandaştan neden saklanmaktadır. Bu iddialara CHP hangi siyasi etik anlayışıyla cevap vermemektedir. Bu şahsın eline kamu yetkisi geçse neler yapar?

TAKSİM'DE EZAN PROTESTOSU İDDİASI

Yürüyüşü organize edenler böyle bir kastımız yoktu gibi bir açıklama yaptı. Görüntüleri inceledik. Kapsamlı bir sosyal medya açıklaması yaptık. Yürüyüşe katılanların paylaşımlarını analiz ettirdik. Çok sayıda açıklama kendilerinin ezanı protesto ettiklerini, yürüyüşte katılanların hesaplarını incelediğinizde ortaya çıkıyor. Ezan okunurken böyle bir protesto yapılmıştır. Arkadaşlarımızın analizlerinde bu şahıslar tarafından sahiplenilmektedir. Ne zaman ezanla kutsalla ilgili bir saygısızlık söz konusu olsa CHP ses vermiyor. Biz hassasiyetimizi gündeme getirdiğimizde bunun böyle olmadığını ispat gayretine düşüyor. CHP'ye tavsiyemiz ezan, bayrak konusunda hassasiyetlerini vurgulasınlar. Ezana saygısızlık bayrağa saygısızlık onları ilgilendirmiyor.

"ŞİDDETE SICAK BAKMAYIZ"

Vatandaşımız bu konuda hassasiyet göstermektedir. Hepimizin tepkisi, ezana dönük bir saygısızlığa yöneliktir. Bu tepkiler normaldir. Ama şiddete yol açan dükkanların basılması gibi şeylere asla sıcak gözle bakmayız. Protestolar hukuki sınırları içerisinde kalmalıdır. Dükkanlara girilmesi, insanların tehdit edilmesi gibi bir şey yok. Ezanı protesto ediyorum diyenlerden yoğun bir tehdit mesajları gelmektedir.

MERAL AKŞENER'E DAVA

İYİ Parti Başkanı açık bir iftira peşin. Çıkıp da vatandaşlarına terörist dediği gibi bir iddiayı normal karşılayıp ona verilen cevaplara tepki göstereceksiniz. Cumhurbaşkanımız, bulunduğu makamın saygınlığını korumak için böyle bir süreç başlatmıştır. Avukatlar davayı başlatacak.

"PROPAGANDA YAPANLAR SEÇİM SONRASI YATIRIM İÇİN GELECEKLER"

Yapısal tedbirlerle ilgili gerekli açıklamayı bakanımız yaptı. Seçim sonrası dengelenmenin sağlanmasıyla ilgili tedbirler alındı. Sonraki süreçte daha pozitif rakamlara ulaşacağız. Sandıklardan çok güçlü bir sonuç çıktığında kara propaganda yapanlar, yatırım için Türkiye'ye gelmek isteyecekler."