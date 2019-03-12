Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde partisinin seçim ofisi açılışında halka hitap etti. Taksim’de Dünya Kadınlar Günü yürüyüşüne değinen Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

8 Mart akşamı Taksim’de bir grup ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır. Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır, mukaddesat ve millete ihanettir. Peki bu ihanete CHP’den ve İP’ten tepki geldi mi? HDP’den itiraz yükseldi mi? Bunlar zillettir, doğru konuşmazlar, doğru düşünmezler, haktan ve hakikatten yana durmazlar. Bu namertler bilsinler ki, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, Türkiye asla bölünmeyecek.”

Cumhur İttifakı denildikçe birilerinin çıldırdığını söyleyen Bahçeli, “12 Martçılar, darbeciler, cuntacılar, demokrasi karşıtları kuduruyor. Sizler milli beka dedikçe birileri deliye dönüyor” dedi.

KANDİL’İN AĞZINA BAKTILAR

AK Parti ile yaptıkları millî mutabakat çerçevesinde Türkiye’ye özgün ve tarihi ruha uygun bir yönetim sisteminde uzlaşmaya vardıklarını belirten Bahçeli, millet iradesinin tam egemen olduğu, siyasi kriz ve kaosların ortadan kalkacağı bir sistem inşa edildiğini ifade etti. Devlet Bahçeli, “Biz Cumhur derken, zillet yine kaosa sarıldı, Kandil’in ağzına baktı, Pensilvanya’nın eteğine tutundu. Biz beka dedik, bunlar belanın yörüngesine girdi” diye konuştu.

Vatandaşların, Türkiye’nin üzerinde oynanan kirli oyunları gördüğünü ve 16 Nisan 2017’de sandık başına gittiğini hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni üçüncü evreye taşımak için muazzam bir irade gösterdiniz. Uzlaşmayı hakim kılmak, kutuplaşmayı silmek için büyük bir özveride bulundunuz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne onay verdiniz. Buna karşılık CHP, İP, HDP, PKK, TKP, ÖDP ve Pensilvanya aynı fotoğraf karesine, aynı ittifak şemsiyesi altına girdiler. CHP, devletimizin ve milletimizin bekasına göz koyan çevrelerle iş birliği yaptı.”

AYNI KÜMEDE BULUŞTULAR

CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin, aynı kazanın içinde kaynayan katran misali birbirine kenetlenip, tutunduklarını aktaran Bahçeli, “Sizler demokratik tercihinizi yaptınız ve 24 Haziran’da aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik güveni tazelediniz. Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk turda yüzde 52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçtiniz. 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni kabinenin kurulmasıyla resmen hayata geçti” ifadelerini kullandı.

“Gelin görün ki zillet sarmalında buluşanların zehirli dilleri susmadı” diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı’nın meşruiyetini tartışmaya açtılar. Bölücü başının heykelini dikmek isteyen bir teröristi meşru görenler, aziz milletimizin yüzde 52 oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı’nı meşru görmediklerini küstahça söylediler. Bunlar Esad taraftarı, Sisi hayranı, emperyalizm kuryesi bir siyasetin bekçiliğine soyundular. Bunlar teröriste hoşgörülü, Mehmetçik’e tahammülsüzdü. Döviz zirve yapsın diye dört gözle bekleyen, yerli ve milli duruş çöksün diye el ovuşturan siyasi işportacı haline geldiler. Bunların ruhunda ABD, akıllarında Kandil ve Pensilvanya vardır. Kriz arayanlar zillette yuvalandı. Kaos peşinde koşanlar bu ittifakın parçası oldu. Yerli ve milli siyaseti sindiremeyenler aynı kümede birleşti. İnanıyorum ki, 31 Mart akşamı alayı birden sandığın dibini boylayacak, cumhurun karar ve tokadını inşallah bir kez daha tadacaklardır.”

EN KÖTÜ SENARYOLAR GERİDE KALDI

­­MHP lideri Bahçeli, dün açıklanan büyüme rakamlarının en kötü senaryoların geride kaldığını gösterdiğine dikkati çekerek, , “Çok zor geçen 2018 yılında yüzde 2,6’lık büyüme gelecek için ümitli olmamızı sağlıyor. Buna da kulp takarlar. Bundan da rahatsız olurlar. Büyümedeki gelgitlerden memnuniyet duyarlar. Tıpkı Gezi Parkı’nda ağacı bahane ettikleri gibi, şimdi de patatesi, patlıcanı, soğanı, biberi, tanzim satış noktalarını kirli siyasetlerine alet edip kurşun gibi kullanıyorlar. Çünkü utanmaları yok” dedi.