Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin kapılarının hizmet etmek isteyen herkese açık olduğunu belirterek “Ama bu kapının dışına çıkıp da hâlâ AK Parti’nin gölgesinde yürümeye çalışanlara da hiç kusura bakmasınlar, en küçük muhabbetimiz olmaz” dedi..

Ereğli ve Sakarya mitinglerinde halka seslenen Erdoğan, 39 günde 71 miting gerçekleştirdiğini belirterek söyle konuştu: Cumhurbaşkanı olarak, yürütmenin başında bulunduğumuz Cumhur İttifakı ile Meclis’te çoğunluğu elde tuttuğumuz hâlde, niçin bu kadar çok çalışıyoruz? Niçin koşturuyoruz? Niçin mücadele ediyoruz, sadece 3-5 belediye başkanlığı veya eksik veya fazla almak için bu kadar çalışılır mı? Eğer öyle olsaydı muhalefetin bizim 71 miting yaptığımız yerde 171 miting yapması gerekirdi. Çünkü onların böyle bir neticeye daha çok ihtiyaçları var. Buna rağmen bizim değil yarımız, onda birimiz kadar bile çalışmıyorlar. Laf ola beri gele... Yasak savma kabilinden göstermelik toplantılarla gün öldürüyorlar. Bizim bu kadar çok koşturmamızın sebebi, milletimize olan aşkımızdır.

HESABINI SORMASINI BİLİRİZ

Konuşmasında Yeni Zelanda’daki terör saldırısını düzenleyen teröristin silahına yazdığı isimlere ve tarihlere dikkati çeken Erdoğan “İbadette olan 50 kardeşimizi kalleşçe, adice, alçakça öldürdün. Ama bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa, öyle veya böyle biz, bunun da hesabını sormasını biliriz. Efendim ‘Bizim yasalarımızda 15 yıldan daha fazla mahkûmiyet yokmuş’... Ya bu insan hayatı, canı ne kadar ucuz?” değerlendirmesinde bulundu.

İdamı kaldırmakla büyük bir yanlış yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri, ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor. Hep söyledim, yine söylüyorum. Eğer bizim parlamentomuz bununla ilgili böyle bir karar verirse, ben bunu onaylarım. Yeni Zelanda parlamentosu eğer kalkıp da bu adamla ilgili vermiyorsa, ben de Yeni Zelanda yönetimiyle bunu sürekli olarak tartışırım. Teröristin silahındaki her ifade, ülkemizden bunca uzakta bile üzerimizde yapılan hesapların itirafı gibidir. Çanakkale’de 16 bin 500 kilometreden çıktınız geldiniz. Sizin Çanakkale’de ne işiniz vardı? Avusturalya, çıktınız geldiniz. Sizin Çanakkale’de ne işiniz vardı? Ama Çanakkale’de bunlar, o ‘On Beşliler, Seyit Onbaşılar’ Çanakkale’yi bunlara zindan ettiler. Şimdi her yıl ziyarete gelirler. Ama biz, ‘Hiç endişe etmeyin, evlatlarınız bizim evlatlarımızla koyun koyunadır’ diyerek onları teselli etmişizdir. Ama bunlar bu teselliden anlamıyor ki... Bunca yıldan sonra hâlâ bunlar kan, kin kusuyorlar. Tek sebep biz Müslümanız onlar da Hristiyan... Sınırlarımızın dibinde terör koridoru oluşturmaya çalışanların amacı da aynı. Güney Asya’da ve Afrika’da çeşitli isimlerdeki terör örgütleriyle Müslüman kanı dökenlerin, masum insanlara zulmedenleri sahaya sürenlerin de hedefi aynı.”

İMKÂN DEĞİL İMAN

Cumhurbaşkanı, “Milletin desteğini, duasını alan bir siyasetçiyi durdurabilecek hiçbir fani güç yoktur. Milletiyle aynı hedefe yürüyen, aynı idealleri paylaşan bir devlet adamının önünü kesebilecek hiçbir engel yoktur” diyerek şunları kaydetti: “Yeter ki biz birbirimize sahip çıkalım. Yeter ki biz, tarihimizi asla unutmayalım. Yeter ki biz, davamıza ihanet etmeyelim. Bunları başardığımızda, Allah’ın izniyle ne Haçlı artıkları ne Bizans heveslileri ne de Neonazi bozuntuları bizi yolumuzdan alıkoyabilir. Milletimizin ve ümmetin şerefine, namusuna, izzetine halel gelmemesi için gerekirse canımız pahasına çalışacağız. Zaferle değil, seferle mükellef olduğumuzun bilinciyle mücadelemizi verirken önce imkânımıza değil, imanımıza bakacağız.”