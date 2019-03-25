Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın sahte senetle icra takibi yaptığı iddialarına ilişkin “Başkenti yerelde yönetmeye talip bir kimsenin bu tür suçlamalara muhatap olması kafalarda soru işaretleri bıraktı. Neye mal olursa olsun Ankara yavaşlamayacak ama Mansur yavaş yavaş kaybedecek” dedi. Gazetemize konuşan Yalçın’ın sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

ALGI KAMPANYALARI TUTMAYACAK

31 Mart mahallî seçimlerine altı gün kaldı. Özellikle Ankara’da Cumhur İttifakı aleyhinde oluşturulmak isteyen olumsuz algılar hakkında neler söylemek istersiniz?

Bu defa algı kampanyaları ayrı ayrı MHP ve AK Parti’nin değil, doğrudan Cumhur İttifakı’nın aleyhinde sürdürülüyor. Seçimlerde oyları silip süpüreceği anlaşılan Cumhur İttifakı’nın önünü kesmek için algı operasyonları yapılıyor ama nafile. Millî iradenin önüne set çekmek mümkün değil.

HEDEFLERİ KAOS VE KARMAŞA

Seçim propagandasını “beka” üzerine kurdunuz. Kamuoyunun bu konuda ikna olduğunu tespit edebildiniz mi?

Halk bizi gayet iyi anladı. Bölünme önce yerelde başlar. Seçimlerde bu defa büyükşehirler başta olmak üzere HDP birçok yerde aday göstermeyerek zillet ittifakının adaylarını destekleme kararı aldı. Amaçları seçim kazanmak değil, millî mutabakatın siyasi zemini olan Cumhur İttifakı’nın adaylarına kaybettirmektir. Yani hedefleri kaos ve karmaşa ile 24 Haziran’da yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin tartışılır hâle gelmesini sağlayacak bir matematik ve siyasi tablo oluşturmaktır.

YAVAŞ YAVAŞ KAYBEDECEK

MHP lideri Bahçeli, hakkında “sahte senet” ile ilgili iddialar bulunan CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş için “Her şey ortaya çıkana kadar adaylıktan çekilmesi en ahlaki yoldur” dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Genel Başkan’ımızın Mansur Yavaş’la ilgili teklifi MHP’nin geleneğinin bir yansımasıdır. Başkenti yerelde yönetmeye talip bir kimsenin bu tür suçlamalara muhatap olması kafalarda soru işaretleri bıraktı. CHP’den de tatmin edici bir açıklama gelmedi. Bu işin altında kaldılar. Neye mal olursa olsun Ankara yavaşlamayacak ama Mansur yavaş yavaş kaybedecek. Bundan en büyük zararı da CHP görecek.

CHP’DE KAZAN KAYNAYACAK

CHP’de 31 Mart mahallî seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay isteyenlerin tekrar seslerini yükseltecekleri konuşuluyor. CHP’de yeniden koltuk savaşları başlar mı?

31 Mart’ta yeni bir hezimete daha uğrayacağı şimdiden belli olan CHP’de mutlaka kazan fokur fokur kaynayacaktır. CHP zillet ittifakını kurarak hem halkı kandırmayı seçti, hem de siyaseten bitmişleri ve en kötüsü de HDP’lileri kader ve yol arkadaşı olarak belirledi. 31 Mart sonrasında CHP’deki sağduyu sahibi politikacılar mutlaka bu yanlışların, bu gafletin hatta hıyanetin hesabını sormak isteyecektir. Bu bağlamda CHP’nin ikiye bölünme riski dahi var. 31 Mart sonrası ortaya çıkacak politik tablo, özellikle İP’in yok oluşunun tescili olacak. Yani İP kopacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu da çetin ve siyaseten tehlikeli günler bekliyor. Her ne kadar zillet ittifakını oluşturan partiler HDP ile yol arkadaşlıklarını inkâr etseler de tam bir iş birliği içindeler. Kapalı kapılar ardındaki iş birliği artık alenileşti. PKK ile açık iş birliği hâlinde olduklarını bölücü örgütünün siyasi kanadındaki eş başkanlarından biri tarafından açıklandı. Kripto ilişkileri dayalı dörtlü çete olgusu kesinleşti. ‘Zillet ittifakı’nın Cumhur İttifakı karşısında sırtlarını PKK’ya, Kandil’e dayadıklarını bütün kamuoyu öğrendi.

CUMHUR YOLUNA DEVAM EDECEK

Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’ta yüzde 52’den aşağı oy almaması gerektiğini, aksi takdirde 24 Haziran sonrasında yürürlüğe giren yeni hükûmet sisteminin sorgulanacağını dillendirdiğini ifade ederek şöyle konuştu: Bununla birlikte yerel seçimlerin sonucu ne olursa olsun Cumhur İttifakı’nın devam edeceğini de defalarca vurguladı. Sahada böyle bir problem ve ihtimalin olmadığına, hakikaten Cumhur İttifakı’na büyük bir teveccüh gösterildiğine şahit olduk. 31 Mart akşamı sandıkta tecelli edecek millî iradeyle, Cumhur İttifakı’nın 24 Haziran’dan sonra ikinci seçim başarısına şahit olacağız. Sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı, 31 Mart’tan sonra ara vermeden yoluna devam edecektir.