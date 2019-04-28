Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Bakan Çavuşoğlu iki günü kapsayan kritik ziyaretinde başkent Bağdat, Basra ve Erbil’de temaslarda bulunacak. İlk olarak Bağdat’ı ziyaret edecek olan Çavuşoğlu, burada Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve Iraklı mevkidaşı Muhammed el-Hakim ile bir araya gelecek. Görüşmelerde terörle mücadele, Irak’ın yeniden imarı, yeni sınır kapısının açılması ve ikili ekonomik ilişkiler ele alınacak.

TÜRKMENLERLE GÖRÜŞECEK

Bağdat’taki temaslarının ardından Çavuşoğlu Irak’ın Basra şehrini ziyaret edecek. Çavuşoğlu’nun Basra’da 5 yıl önce terör örgütü DAEŞ tehdidi sebebiyle kapatılan Türkiye’nin Basra Başkonsolosluğunun yeniden açılması için yürütülen çalışmaları da incelemesi bekleniyor. Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nun 2014 yılında DEAŞ tarafından saldırıya uğramasından bir hafta sonra, ülkenin Körfez’e açılan limanı Basra’daki başkonsolosluk da tahliye edilmişti. Çavuşoğlu, yoğun geçecek Irak ziyaretinde ayrıca Türkmen toplumumun temsilcileriyle de bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı, Bağdat ve Basra ziyaretinin ardından Erbil’e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri ile temaslarda bulunacak. Çavuşoğlu’nun burada IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı ile görüşmesi bekleniyor.