Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında ''Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum'' ifadelerine yer verdi.