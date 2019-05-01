Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında ''Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum'' ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
01.05.2019 - 15:28 | Son Güncelleme: 01.05.2019 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili mesaj paylaştı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü,
621440 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/621440.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER