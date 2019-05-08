Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul kararı açıklanmadan önce Yüksek Seçim Kurul (YSK) üyelerini tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “tekrar seçim”i duyunca bu defa hâkimlere hakaret yağdırdı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında YSK üyeleri için skandal ifadeler kullandı. İstanbul’da seçimin tekrar edilmesi gerektiği yönünde oy kullanan yedi yüksek yargı mensubunun ad ve soyadlarını tek tek okuyup toplantıyı dinleyenlere yuhalatan Kılıçdaroğlu, YSK üyelerini hedef haline getirip ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu “Bunlar YSK’de görev yapan çete mensubu sözde hâkimlerdir. Yedili çeteye söylüyorum; hangi dinde, imanda vardır gidip birisinin hakkını, hukukunu gasp etmek? Hâkim diyorsunuz kendinize, hangi hâkimlikten bahsediyorsunuz. Taşerondan, üçkağıtçıdan, esen rüzgâra göre yön değiştirenden hakim olmaz. Hâkim dediğin satılık adam değildir” diye haraket etti.

Seçimin iptali yönünde oy kullanan YSK’deki yedi hâkim için “aklını ve vicdanını kiralayan kişiler” diye bahseden CHP lideri, “O çeteler hukuku katlettiler, milletin iradesini katlettiler, milletin iradesini yok saydılar. O iradeyi yok sayarak birilerine yaranmaya çalıştılar. Siz tarih önünde suçlusunuz. Siz çocuklarınıza karşı da suçlusunuz. Hiçbir baba çocuğuna bu kadar ağır ve kötü bir miras bırakamaz. Bunlar bıraktılar. Ortada bir hukuk cinayeti var. Cinayetin failleri bir de azmettireni var. Fail de azmettiren de belli” şeklinde hedef gösterdi. Kılıçdaroğlu “Milletini iradesine kumpas kurdular, yedi hâkim aracılığıyla” ifadesini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu dörde karşı yedi oy ile seçimin iptaline karar vermişti.