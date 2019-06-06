Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Partililerle tek tek bayramlaşan Bahçeli, daha sonra gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 31 Mart’taki mahallî idareler seçimlerinin ardından seçim sonuçları üzerinde çok yoğun bir tartışmanın başlatıldığını belirten Bahçeli, bu tartışmaların Avrupa’nın da dikkati çektiğini ve onları yönlendirme yapacak kadar cesaretlendirdiğini söyledi. İptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin artık belediye başkanlığı seçiminin çok daha ötesinde bir anlam kazandığını vurgulayan Bahçeli, İstanbul seçmeninin yüzde 100’e varan katılımla millet iradesini ortaya koyması gerektiğini ifade etti. MHP lideri “Buradan çıkacak sonucun dünyaya ve Türkiye’ye cevap teşkil edeceği unutulmamalıdır” diye konuştu.

ARKASINDA FETÖ, PKK VAR

İstanbul seçimlerinin, Türkiye üzerine kurulmak istenen büyük oyunu neticelendirmek maksadıyla iç ve dış unsurların gece gündüz çaba gösterdikleri bir seçim olduğunu işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu seçimlerle Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni yozlaştırmak, Cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştırmak istemektedirler. Bu seçimlerle ülkemizin sosyal ve ekonomik meseleleri istikrarsızlıkla kaynaştırıp başarısız kılmak için her türlü çaba gösterilmektedir. Onun için bu seçimlerde sadece ve sadece A Partisini, B Partisini düşünmek yerine her partinin arkasındaki gölgeleri fark ederek, her partinin arkasındaki ilişkileri gözetleyerek bir karar vermenin arifesindeyiz. Bu seçimlerin arkasında FETÖ vardır, bu seçimlerin arkasında PKK vardır, bu seçimlerin arkasında hırsı tükenmeyen politikacılar vardır. Onun için bu seçimler önemlidir.

KUMPASLAR ARAŞTIRILMALIDIR

Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır. Seçimden sonra bu ülkeyi seven politikacı, savcısı, hâkimi 31 Mart seçimleri ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasları yakından araştırmalı ve seçimler üzerindeki PKK, FETÖ oyunu ortaya çıkarılıp gerekli cezalar verilmelidir.

BİRİKİM VE HİZMET KAZANMALI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun bir televizyon programında bir araya gelme konusuna da değinen MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti: İki aday bayram sonrası televizyonlarda bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır. Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propagandayla türeyenler mi ağır basacak, herkes medyada bunu görmelidir. Bakın bakalım her şey nasıl olacak, nasıl güzel olacakmış hep beraber göreceğiz inşallah. Onun için birikim, tecrübe ve hizmet kazanmalıdır. Çeşitli çevrelerin oyuncağı hâline gelen zihniyetin temsilcileri demokrasi ışığında tamamen kaybetmelidir.