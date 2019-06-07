Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a giden Yıldırım, il binası önünde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına Kürtçe “Nasılsınız? İyi günler. Bayramınız kutlu olsun. Günümüz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun.” diyerek başladı.

Başbakanlığı döneminde Diyarbakır’da başta Sur ilçesinde olmak üzere terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırılara değinen Yıldırım “Maalesef bölücü PKK terör örgütü buraları yaktı, yıktı, çukurlar kazdı. Birçok insanımız hayatını kaybetti. Birçok güvenlik gücümüz Mehmetçiğimiz, polisimiz güvenlik korucumuz şehit oldu. 6-8 Ekim olayları da Diyarbakır’ın tarihinde talihsiz kara bir lekedir. O gün insanları kışkırtan, sokağa çıkaran, masum insanların hayatının yok olmasına sebep olanlar aslında sadece Diyarbakır’a değil milletin kardeşliğine de çok büyük zarar verdiler.” diye konuştu.

Konuşması sırasında Kürtçe “Başkan Binali”, “Kahrolsun PKK sloganları atılan Yıldırım, gençlerin seslendirdiği “Bir şarkısın sen” şarkısına eşlik etti.

İstanbul şehrine vefa borcunu ödemek istediğini dile getiren Yıldırım “O hâlde 23 Haziran’a hazır mıyız? Diyarbakır’a bayram için gelen bütün hemşehrilerimizin bayram bitince İstanbul’a dönmeleri önemli. Çünkü Diyarbakırlılar, sevgili hemşehrilerim İstanbul’un size ihtiyacı var. İstanbul’da buluşuyor muyuz? 23 Haziran’da bu işi bitiriyor muyuz? Yarım kalan hesabı görüyor muyuz? Allah sizden razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, konuşmasının sonunda vatandaşlarla Kürtçe vedalaştı.