İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısında bulundu.
Teröristbaşı Öcalan'dan HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı
20.06.2019 - 21:27 | Son Güncelleme: 20.06.2019 - 21:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısında bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Öcalan,HDP,
632124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/632124.aspx
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