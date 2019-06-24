Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Sandık, demokrasinin namusudur ve herkes tarafından titizlikle saygı duyulmalıdır” diyen Bahçeli şunları kaydetti: İstanbul’da süreç nihayete ermiştir. MHP, Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun olacak şekilde üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmiş, Sayın Binali Yıldırım’a azim ve kararlılıkla destek vermiştir. Buna sağduyu ve vicdan sahibi her insanımız kefil ve şahittir.

Haksız ve hukuksuz mağduriyet üzerine bina edilen çarpık siyaset dilinin İstanbul’a ne getirip ne götüreceğini önümüzdeki süreçte daha iyi görmek mümkün ve muhtemeldir. Millî iradenin ipotek altına alınması gayesiyle tedavüle sokulan algı oyunları, kamçılanan istismar ve inkâr siyaseti maalesef kaygı verici ölçüde mesafe almış, ileri derecede propaganda diline hâkim olmuştur. Şu anki tabloya göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir. Türkiye artık esas gündemine dönmeli ve seçim süreci kapanmalıdır. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ihtiyaç duyduğu reformlar, yasal düzenlemeler, kurumsal düzeltmeler ve geleceği kavrayıp kucaklayan millî stratejiler ortak akıl ve ortak çabayla hayata geçirilmelidir. ‘2023 Lider Ülke Türkiye’ vizyonuna birlik ve beraberlik içinde ulaşılmalıdır. Türk milleti ertelenmesi ve ötelenmesi imkânsız olan ağır meselelerinin hallini sabırla beklemektedir.

Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı, kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir. Kaldı ki Türkiye’nin artansorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz tartışmasız bir gerçektir. Seçim sonuçlarını yanlış yorumlayıp şımarıklığa heves edenler varsa yanlış hesabın mutlaka ters döneceğini iyi bilmelerinde yarar olacaktır.