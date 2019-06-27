Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus'ta bir polis devriye arabası ile jandarma kuvvetlerinin kullandığı bir merkezi hedef alan iki bombalı intihar saldırısı haberinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



"Bu terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri, Tunus halkı ve Tunus hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi.

Açıklamada, "Tunus’un istikrarını hedef alan bu terör saldırıları karşısında kardeş Tunus halkıyla tam dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesi yer aldı.

Başkent Tunus'ta eş zamanlı düzenlenen iki intihar saldırısında bir polis ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.