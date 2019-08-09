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Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İlerleme sağlanması memnuniyet verici
09.08.2019 - 20:29 | Son Güncelleme: 09.08.2019 - 20:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanı Mike, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile görüşmelerde ilerleme sağlanması memnuniyet verici. Güvenli bölge kurulması barış ve güvenlik için büyük bir adım olacak" dedi.
Etiketler : Mike Pompeo,dış işleri,politika,siyaset,
642932 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/642932.aspx
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