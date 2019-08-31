Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve garnizonda görevli general, amiraller 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı’nı ziyaret etti. Bakan Akar, yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine ilişkin, ABD ile sağlanan mutabakat kapsamında takvimin ilerlediğini belirtti. Akar “Bu konuda herhangi bir şekilde ortaya koyduğumuz ilkelerden, görüşlerimizden hiçbir şekilde vazgeçmediğimizi bunların üzerinde önemle, hassasiyetle durduğumuzu, herhangi bir şekilde ‘Takvim, yol haritası yapıldı bu iş bitti’ diye bir rehavet söz konusu değil” dedi.

Yapılan mutabakatı, belirlenen takvimi büyük bir ciddiyet, hassasiyet ve dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

“Ülkemizin güneyinde hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz. Toplantılar ve görüşmelerde bu doğrultuda alınması gereken tedbirler konuşuldu, görüşüldü, mutabakatlar sağlandı. Sahadaki arkadaşlarımız, Ankara’da karargâhtaki arkadaşlarımız bunu yakından takip ediyor, bu takvimin aksaksız, eksiksiz uygulanmasına gayret gösteriyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız, gayretlerimiz ülkemize yönelik tehdit ve tehlikenin bir an önce ortadan kalkması ve Suriye’nin kuzeyinde herhangi bir terör koridorunun oluşma ihtimalinin bertaraf edilmesi için. Çalışmamız budur. Bu çerçevede belirlenen yol haritasıyla alakalı bu ana kadar harekât merkezi kuruldu, çalışmaya başladı. Bir Türk ve bir ABD’li general oradaki sevk ve idareyi sağlıyor, onların yanlarında karargâh subayları, heyetler var. O heyetler vasıtasıyla planlama çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede İHA uçuşları başladı, helikopter uçuşları başladı, devam ediyor. ABD’liler tarafından bize bildirilen ‘YPG’nin, teröristlerin oradan çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine’ dair teyide muhtaç bilgiler var. Biz bunların tamamını bizzat görmek, gözümüzle teyit etmek istiyoruz. Bu konuda görüşmeler devam ediyor.”

ZAMAN KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Bakan Akar, karadan ortak devriyelerin de bir an önce başlaması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

Bu konuda da görüşmelerimiz devam ediyor. Onların kendi personelini buraya getirmeleri, hazırlık yapmaları bir zaman almakla beraber hiçbir şekilde bir gecikmeye, zaman kaybına tahammülümüz olmadığını, bu konuda herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için yapılması gerekenlerin yerinde ve zamanında yapılmasını şiddetle takip ediyoruz.