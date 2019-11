Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar

BUDAPEŞTE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı ile sekiz senelik kirli planları sadece sekiz dokuz günde paramparça etmiştir” dedi.

Macaristan’a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ve Rusya’nın YPG’nin çekileceğini söylediği bölgelerde saldırıların olduğunu kaydetti.

Amerika’nın ve Rusya’nın sözünü tutmadığını dile getiren Erdoğan “Bu görüşmeleri yaparken bir taraftan malum YPG/PYD, DEAŞ, PKK bütün bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120 saat içerisinde bize verenler şu anda bunu gerçekleştirmiş değil. Aynı şekilde Rusya ile yaptığımız mutabakatta da 150 saat içerisinde onların ağırlıklı kontrolünde olan bölgelerde rejim güçleriyle beraber, ne yazık ki 150 saat geçti şu an itibarıyla o bölgelerden de teröristler çıkmış değil. Biz bütün bu teröristlerin çıkılması kaydına bağlı olarak bir mutabakat metnini görüşmüş ve onun üzerinde anlaşmıştık. Şu an durum tabii ne yazık ki böyle değil. Şu anda hâlâ teröristler Suriye Millî Ordusu’na saldırıyor. Suriye Millî Ordusu da onlara misliyle cevap veriyor. Bu sabah Suriye Milli Ordusu’ndan 11 şehit var. Tabii karşı tarafta da ondan çok daha fazlası öldürüldü.” diye konuştu.

“Rusya ile devriyeler devam edecek mi? Belli bir takvim belirlendi mi?” sorusunu cevaplayan Erdoğan “Biz bu mutabakattan geri adım atmayız. Dün gece Sayın Trump ile görüştük, bu ara Sayın Putin’le de tekrar bir durum değerlendirmesi için görüşeceğim. Temennim odur ki bir an önce neticeye kavuşalım” dedi.

OLAY CİDDİ BOYUTLARA GİDİYOR

Erdoğan, DEAŞ’ın öldürülen elebaşı Bağdadi’nin yakalanan aile üyelerinin nerede yargılanacaklarına yönelik soruya karşılık şu bilgileri paylaştı: Şu anda gerçekten olay ciddi boyutlara doğru gidiyor. Yani Bağdadi’nin tüm yakın çevresi daha çok ülkemizi hedef aldı ve bunlar ülkemize yerleşmenin gayreti içerisinde. En son Azez’de ablasının, eşinin ve çocuğunun yakalanması vardı. Biz tabii bu yakaladıklarımızı geri gönderme merkezlerimize alıyoruz. Burada duracaklar. Sonrasına Adalet Bakanlığımız karar verecek. Eşi yaklaşık bir buçuk yıldır elimizdeydi. Fakat şimdi olay daha da genişledi. Sayı, çift haneli rakama doğru gidiyor, bakıyorsunuz bunun içinde tüm yakınlarının olduğunu görüyoruz. Bunları da şu anda açıklamayı doğru bulmuyorum. Bağdadi’nin eşinin yanında DNA’sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli. Sorgulama işlemleri de kararlılıkla devam ediyor.

KOBANİ DE BAĞDADİ KADAR TERÖRİST

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban, iki ülke arasındaki bazı anlaşmaların imzalanması sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Soruları da cevaplandıran Erdoğan özetle şunları söyledi:

∂ Sadece terör örgütlerinin başlarında olanları öldürmekle terör bitmiyor. Stratejik ortaklığın gereğini yerine getiremezsek bugün bizi vuran terör, yarın bir başka ülkeyi vuracaktır.

∂ Mazlum Kobani (YPG’nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin) denilen adamın Bağdadi’den farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse Mazlum Kobani de o kadar önemli bir teröristtir. Yüzlerce insanın kanına giren bir örgütün o da başındadır. Şimdi burada ‘benim görüştüğüm terörist iyi, görüşmediğim kötü’ diyemeyiz.

∂ Bağdadi’nin ablasını, eşi ile yakaladık, şu anda bizde. En son 13 tane en yakın çevresini da yakaladık, onlar da şu anda elimizde.

∂ Destek gelse de gelmese de misafirlerimize (Suriyeli) ev sahipliğine devam edeceğiz. Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız.

∂ (ABD ziyareti) İkili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları ele alacağız. Görüşmede S-400, Patriot ve F-35 konuları yer alacak.

∂ AB’nin son dönemde ülkemize karşı tutumu yapıcı olmaktan uzaktır. Birkaç üye ülkenin ikili meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini rehin almamalı. Türkiye’nin tam üyeliğinin Avrupa Birliğine katacağı değerin layıkıyla kavranması gerekiyor.