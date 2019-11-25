Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KASETLE GELDİ

Eski genel başkan Deniz Baykal’a yönelik FETÖ’nün kaset komplosunun ardından o dönem milletvekili olan Kılıçdaroğlu, Almanya’ya giderek Alman İstihbarat Teşkilatı (BND) mensupları ile görüşmüştü. Bu görüşmede BND’nin Kılıçdaroğlu’na destek verdiği ileri sürülmüştü. Kılıçdaroğlu o dönem Baykal’ın istifasıyla boşalan Genel Başkanlık koltuğu için ‘aday değilim’ dese de bir hafta sonra fikri değişti.

17-25 ARALIK

FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimi öncesi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışındaydı. Aralık ayının ilk haftası ABD’ye giden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cüler Faruk Taban ve Emre Çelik’le buluştuğu öne sürülmüştü. 17-25 Aralık sürecinde örgüte destek açıklamalarında bulunan Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün hükûmeti devirmek için uydurduğu kumpas tapelerini Meclis grubuna getirip dinletmişti.

“İNCE” OPERASYON

24 Haziran’da 8. mağlubiyetini alan Kılıçdaroğlu’na, parti içinden tepkiler yönelmişti. Kılıçdaroğlu’na koltuğu bırakması yönünde çağrı yapan Muharrem İnce ile ilgili Ankara kulislerini sarsan bir iddia ortaya atmıştı. Kılıçdaroğlu’nun kendisine yakın bir iş adamına söylediği belirtilen; “İşler bildiğiniz gibi değil, çok büyük bir kumpas var. Muharrem İnce’yi partinin başına getirmek isteyen derin devlet! Buna müsaade etmeyeceğim” demişti.

MUHALİF SESLER

Kasetle başa getirilen Kılıçdaroğlu, 10 yıllık Genel Sekreterlik görevinde bulunan Önder Sav’ı ‘CHP şimdiye kadar yaşamadığı bir Genel Başkan tasallutu ile yürütülüyor’ açıklamasını yapması üzerine görevden aldı. Sav’ın yerine gelen Süheyl Batum da partinin turarsız politikalarını eleştirince ihraç edildi. ‘Partimiz 30 Mart’ta cemaatle ittifak yaptı’ diyen Birgül Ayman Güler ve 24 Haziran’da CHP’nin 25 ilden vekil çıkaramadığını ve Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesini isteyen Gürsel Erol da Kılıçdaroğlu’nun gazabından nasibini aldı.