Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin zaafını kollayan, rehavetini gözleyen iç ve dış odakların 2019 yılında da boş durmadığını belirtti. Bahçeli, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne yönelik sistemli ve organize isnatlar ile Cumhurbaşkanı’nın partisiyle bağının kesilmesini dayatan kaba ve tahakkümcü ifadelerin gündemde tutulmaya çalışıldığını ifade ederek şunları kaydetti: Türkiye yeni hükümet sistemiyle zincirlerini kırmış, gelecek ümitlerini kamçılamıştır. Türkiye ileriye atıldıkça, iradesini gösterdikçe, bölgesinde ve dünyada sesini yükselttikçe CHP’sinden HDP’sine, PKK’sından FETÖ’süne kadar alayı çılgına dönmüş, telaşa kapılmıştır.

2019 yılında muhalefet partilerinin Türkiye husumetinde birleştiğini ve zillet şemsiyesi altında buluştuğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

CHP, bu diriliş tablosundan memnuniyetsizdir. Kanal İstanbul Projesi’yle, Tank Palet Fabrikası kapsamında sergilediği icazetli, lekeli ve sipariş nitelikli muhalefeti aslında her şeyi gözler önüne sermiştir. Karanlık çevreler dikte etmiş, görevli ve hastalıklı muhalefet zihniyeti seslendirmiştir. Kandil ve Pensilvanya’ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye’nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır.

Türk milletinin 2020 yılına ümitle baktığının altını çizen MHP lideri “Unutulmasın ki zalimler, hainler, Türk düşmanları milli birliğimizi, bin yıllık kardeşlik hukukumuzu asla bozamayacaklardır” ifadelerini kullandı.