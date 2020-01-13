Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya’da kabul edilen ateşkesin hemen ardından meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac’ı kabul etti. Basına kapalı olarak Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat, 30 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Serrac ile kritik görüşmesinin ana gündem maddesi Türkiye’nin baskısıyla gerçekleşen ateşkes süreci oldu. Fayiz es-Serrac’ın Türkiye’nin barış çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiği öğrenildi. Görüşmede, iki ülkenin Doğu Akdeniz’le ilgili vardığı mutabakat, Mehmetçiğin Libya’daki faaliyetleri, ateşkes süreci ve darbeci Hafter’in terörist eylemleri ile uluslararası alanda iç savaşı bitirmeye yönelik atılacak adımlar masaya yatırıldı.