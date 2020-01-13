Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya’da kabul edilen ateşkesin hemen ardından meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac’ı kabul etti. Basına kapalı olarak Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat, 30 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Serrac ile kritik görüşmesinin ana gündem maddesi Türkiye’nin baskısıyla gerçekleşen ateşkes süreci oldu. Fayiz es-Serrac’ın Türkiye’nin barış çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiği öğrenildi. Görüşmede, iki ülkenin Doğu Akdeniz’le ilgili vardığı mutabakat, Mehmetçiğin Libya’daki faaliyetleri, ateşkes süreci ve darbeci Hafter’in terörist eylemleri ile uluslararası alanda iç savaşı bitirmeye yönelik atılacak adımlar masaya yatırıldı.
Barış çabaları için Erdoğan’a teşekkür
13.01.2020 - 02:49 | Son Güncelleme: 13.01.2020 - 02:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ateşkes kararından saatler sonra Türkiye’ye gelen Fayiz es-Serrac ile, iç savaşı bitirmek için atılacak adımlar masaya yatırıldı.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı erdoğan,libya ateşkes,libya türkiye,
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