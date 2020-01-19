Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulunun 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla partide düzenlenen sertifika törenine katıldı. Burada, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Bahçeli, eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in ölümüyle ilgili olarak “Türk siyasi hayatına da önemli katkıları bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, bir gazetecinin “Kılıçdaroğlu ve CHP’li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunacağınızı söylemiştiniz” sorusuna “Sabaha kadar vaktin varsa dosyayı burada anlatayım size. Ama çok önemli şeyler olduğunu söylemek istiyorum” karşılığını verdi. FETÖ’nün siyasi ayağının nasıl ortaya çıkarılacağı yönündeki soru üzerine de Bahçeli “Yurtta Sulh Konseyi’ni incelerseniz, onun askerî kanadının dışındaki sivil unsurların kimler olduğunu merak ediyorsanız, siyasi ayağı da bulmuş olursunuz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun İdlib’den göç edeceklerin terörist olduğu yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bahçeli, şunları kaydetti: Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor. Çoluk çocuğu terörist ilan etmesi çok ayıp bir şeydir, değerlendirmedir. Kınıyorum kendisini.

ORADA BİR YANILGI VAR

Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin dış politikasını Rusya’nın tayin ettiği açıklamasının hatırlatılması üzerine Bahçeli, sözlerini “Rusya tayin etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin yetkilileri, kurumları tayin ediyor. Orada bir yanılgı var, neyi kastediyor onu bilemiyorum. İyi ki Amerika tayin etmiyor” diye tamamladı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu heyetinin kendisini ziyareti ve Türkiye’nin milli aracından sipariş verip vermediği yönündeki soru üzerine de Bahçeli “Biz eskiden beri bu yeni üretilmiş olan araçların ‘deste başı’ diye tabir edilen unsurundan bir tanesini almak isterdik” dedi.

AF İÇİN BEKLEMEDEYİZ

Bahçeli, ceza infaz yasası ile ilgili soru üzerine de “Son tasarıyı henüz daha bilemiyoruz. Ama bizim hazırladığımız tasarı, Cumhurbaşkanı’mızın değerlendirmelerini dikkate alarak beklemeye almıştık, hâlâ beklemede” şeklinde konuştu.