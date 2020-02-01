Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elâzığ ve Malatya’da yaşanan depremle alakalı “Şunu çok açık, net söylemem lazım, Türkiye, tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale faaliyetini, elhamdülillah göğsümü gere gere söylüyorum, bu depremde yürütmüştür” dedi.

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, Van depreminde 20 milyar liraya yakın harcama yapıldığını belirterek, “(Kılıçdaroğlu)Utanmadan soruyor, ‘Deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız?’ Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden buralara çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık. Hani sürekli, ‘Deprem vergileri ne oldu?’ hep bunu söylüyor, işte o sordukları deprem vergilerinin 2003-2019 yılları arasındaki toplamı, cari fiyatlarla 66 milyar lira, 2019 fiyatlarıyla 147 milyar liradır. Bugüne kadar depremlerin ardından yapılan ve depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak ise bu rakamların yaklaşık 5 katıdır” ifadelerini kullandı.

Yatay yapılaşmaya da dikkat çeken Erdoğan, “Maruz kaldığımız her deprem bize bunu bir defa daha ispatlıyor. 81 vilayetimizin tamamında bundan sonra hiçbir yeni yerleşim yerine çürük zeminde ne de yüksek katlı olarak inşa edilemeyecektir. Depreme hazırlık kapsamında ülke çapında tespit ettiğimiz 1,5 milyon binanın dönüştürülmesi çalışmalarına hız veriyoruz” ifadelerini kullandı.

LİBYA’DAN ÇIKMAYIZ

Türkiye’nin, Libya’da da meydanı darbecilere bırakmayacağını vurgulayan Erdoğan, “Halkın tamamının rıza göstereceği bir çözüm bulunana, istikrar ve güven iklimi tesis edilene kadar Libya’da kalmaya devam edeceğiz. Libya konusunda hiç kimsenin, özellikle eli kanlı savaş baronlarına kol kanat gerenlerin Türkiye’ye söz söyleme hakkı yoktur” dedi.

Cezayir ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un kendisine, “Fransa 5 milyon insanımızı katletti” dediğini aktaran Erdoğan, bunların arşiv bilgilerini Tebbun’dan istediğini anlattı. Erdoğan, “Çünkü ‘Bu Macron bu işleri bilmiyor, ona da bunları anlatmamız lazım.’ dedim. Siz bunları yaptınız” ifadelerini kullandı.

HEDEF KÂBE

Erdoğan, ABD’nin sözde Orta Doğu barış planına ilişkin ise, “Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Şayet bugün Mescid-i Aksa’nın mahremiyeti koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kâbe’ye çevrilmesini engelleyemeyiz. İşte bunun için ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ diyoruz” sözlerini sarf etti.

İslam dünyasının söz konusu plana ilişkin tavırlarını da eleştiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Halimize acıyorum... Başta Suudi Arabistan, sesin çıkmıyor, sesin. Ne zaman çıkacak? Bakıyorsunuz Umman, Bahreyn aynı şekilde Abu Dabi Yönetimi. Bir de oraya katılıp alkış tutuyorlar, yazıklar olsun. Acaba o alkış tutan eller, bu haince atılan adımın hesabını nasıl verecekler? Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır.”

Açıklama sırasında Türk medyasının içeriye alınmadığını hatırlatan Erdoğan, “Hani sizde basın özgürlüğü vardı, hani siz basın özgürlüğünden yanaydınız? Acaba aynı şeyi Türkiye’de biz Amerikan medyasına yapacak olsak ne yaparsınız? Kıyameti koparırsınız” dedi.

Hristiyan dünyasına mesajı olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Hristiyan dünyasının buraya sahip çıkması lazım. Dikkat edin bu işin başını çeken Sayın Trump Hristiyan değil mi? Bu olaylar karşısında Hristiyan dünyası herhalde eli bağlı kalmayacaktır. Çünkü aynı zamanda Kudüs’te Hristiyanların da malum hakkı var. Onların da burada dik durması lazım.”