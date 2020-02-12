Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Ankara Büyükelçiliği, “Eye On Idlıb” yani “Gözler İdlib'in Üzerinde” başlıklı videosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Videolu mesajda "Suriye'de barışın tesis edilmesi ve sivilleri hedef alan Esed rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleşmesine karşı çıkmak için ABD'nin elindeki tüm gücü kullanacağı" belirtildi. Ayrıca videoda “NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız” denildi.