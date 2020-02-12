ABD Ankara Büyükelçiliği, “Eye On Idlıb” yani “Gözler İdlib'in Üzerinde” başlıklı videosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Videolu mesajda "Suriye'de barışın tesis edilmesi ve sivilleri hedef alan Esed rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleşmesine karşı çıkmak için ABD'nin elindeki tüm gücü kullanacağı" belirtildi. Ayrıca videoda “NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız” denildi.
ABD Büyükelçiliğinden İdlib paylaşımı: NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız
12.02.2020 - 18:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan olaylara ilişkin video paylaşımında bulundu. Videoda “NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız” mesajı verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD Ankara Büyükelçiliği,İdlib mesajı,
680942 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/680942.aspx
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