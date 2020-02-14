Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 6’ncı toplantısına katılmak üzere Pakistan’a gitti. Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı. Başbakanlık binasındaki resmî karşılama töreninde, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını denetledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmran Han daha sonra heyetlerini birbirlerine tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Khan’ın başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla İslamabad’da gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı’nda, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Konsey Toplantısı dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmalar da imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’a daha önce 9 defa gelmişti. Bu ziyaretlerin üçünde parlamentoda milletvekilleri ve senatörlere seslenen Erdoğan, Pakistan parlamentosunda en çok konuşma yapan yabancı lider olmuştu. Erdoğan, bugün Pakistan parlamentosuna dördüncü defa hitap edecek.

Pakistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan eşlik ediyor.

İki günlük ziyaret çerçevesinde birçok alanda iş birliğinin masaya yatırılacağı ve ticari ilişkileri geliştirme amaçlı anlaşmalar imzalanacak.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi altında bulunan altı çalışma grubu toplanacak. Bu grupların bakanlara sunacağı raporlar ile bakanların kendi aralarındaki toplantılarda belirleyeceği hususları Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han’a sunacağı oturumlar olacak.

Ziyarete 70’e yakın Türk iş adamı da katıldı. Türk ve Pakistanlı iş insanları bir iş konseyinde bir araya gelecek. İş adamları, iki ülke arasındaki ticaretin, ekonomik iş birliğinin ve yatırım ilişkilerinin nasıl değerlendirilebileceğin görüşecek.

800 milyon dolar civarında olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin de geliştirilmesi ilk hedefler arasında yer alıyor.

Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma alanındaki iş birliği de öne çıkıyor. Son yıllarda Türk malı savaş gemisi ve helikopter satışı anlaşması imzalanan Pakistan da Türkiye’ye önemli savunma kalemleri ihraç ediyor. Ziyarette ileriye yönelik projelerin de ele alınması bekleniyor.

Savunma dışında ticaretin her dalında gelişme yaşanıyor, Türk yatırımları burada son yıllarda kayda değer biçimde artıyor. Türkiye’de yatırım yapan Pakistanlıların vatandaşlık elde etmesi üzerine çalışmaların da olduğu biliniyor.

Bugünkü görüşmelerde bu konu başlıklarının ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN POSTERİYLE SELFIE

Erdoğan’ın ziyareti öncesi Pakistan’da sokaklar, Erdoğan’ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla süslendi. Başkent İslamabad’da devlet binalarının bulunduğu Constitution Bulvarı, Erdoğan’ın konaklayacağı otelin önü ve havalimanı güzergâhındaki yollara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarıyla iki ülke dostluğunu anlatan Türkçe ve İngilizce afişler asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han’ın bulunduğu afişlerde, İngilizce ve Türkçe “Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği” ifadeleri yer aldı.

MEVKİDAŞI ALVİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyareti sırasında mevkidaşı Arif Alvi ile bir araya geldi. Liderlere eşleri Emine Hanım ile Samina Alvi de eşlik etti. Erdoğan, kendisine çiçek sunan çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Ardından da Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi’nin onuruna verdiği yemeğe katıldı.