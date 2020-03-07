Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özkoç’un üç dokunulmazlık dosyasının yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle: Özgür Özel, Abdüllatif Şener, Ulaş Karasu, Seyit Torun (CHP), Pervin Buldan, Sezai Temelli, Ayşe Acar Başaran, Salihe Aydeniz, Leyla Güven, İmam Taşçıer, Musa Farisoğulları, Berdan Öztürk, Züleyha Gülüm, Hüda Kaya, Remziye Tosun, Alican Önlü, Ömer Öcalan, Murat Sarısaç, Ayşe Sürücü, Mensur Işık, Şevin Coşkun, Semra Güzel, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Necdet İpekyüz, Muazzez Orhan, Ebrü Günay, Hakkı Saruhan Oluç (HDP).

Gelen dosyalar arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın 2, Sezai Temelli’nin 8, Salihe Aydeniz’in 6, Leyla Güven’in 4, İmam Taşçıer’in 2, Berdan Öztürk’ün 4, Remziye Tosun’un 3, Semra Güzel’in 2, Gülistan Kılıç Koçyiğit’in 3 dosyası bulunuyor.