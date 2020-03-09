Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel Havalimanı Askeri Terminali'ne gelişinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner ile Avrupa Birliği Konseyi Protokol Müdür Yardımcısı Ragnheidur Roubineau tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede AB Konseyi Binası'nda bir araya gelecek. Erdoğan ve Michel, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

Şu an AB'de Konsey Komisyon ile NATO ile görüşmeler var bu görüşmeleri yaparak Avrupa Türkiye arasındaki ilişkileri güçlü noktaya çıkaralım istiyoruz. Biz sizleri Allah için çok seviyoruz. Sizden aynı şekilde bizler için Cumhur İttifakı'nın eli ayağı inşallah birer kulağısınız. Cumhur İttifakımızı sağlam, diri tutacağız. "Durmak yok yola devam" edeceğiz. Aman ha şu koronavirüse de dikkat. Bize düşen tedbiri alacağız, gerisi Allah'tan. Onun için ellerimizin yıkanmasından tutun, birbirimizle öpüşmeye varıncaya kadar dikkatli olacağız. İnşallah koronavirüsünden kurtuluruz. Bir an önce bütün insanlık bu beladan kurtulur inşallah.