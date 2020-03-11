Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya devlet televizyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bekletildiğine dair paylaştığı videoya tepki göstererek “Eğer Rusya yönetimi bunu kasıtlı bir şekilde kayda aldırıp sonra da servis ettirmişse bunun tanımı şüphesiz küstahlıktır, terbiyesizliktir, saygısızlıktır. Türkiye Cumhurbaşkanı’na hakaret hepimize hakarettir” dedi. Partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yapan Bahçeli özetle şunları söyledi:

ZALİMİN DÜŞMANI ALLAH’TIR

Ülkemizin farklı illerinden Avrupa’ya gitmek amacıyla yollara düşen sığınmacıların Pazarkule Sınır Kapısı’nın Yunanistan tarafından kapatılmasıyla maruz kaldıkları trajediler tek kelimeyle barbarlıktır. Masumları kara ve deniz sınırlarında durdurup şiddet ve nefretle püskürten, olmadı söven, olmadı döven, olmadı öldüren Yunanistan zulmün koçbaşı hâline dönüşmüştür. Uluslararası hukuk ihlal edilmekle kalmamış, insan hakları da tozlu raflara kaldırılmıştır. Ne ibretliktir ki, Avrupa insani felaketlere duyarsız, masumlara kapalıdır. MHP olarak bu ağır tabloya sessiz kalamazdık. Karınca kararınca yardım elimizi uzatmalıydık. İnanıyorum ki, zalimin düşmanı Allah’tır.

EKMEĞİMİZİ BÖLÜŞÜRÜZ AMA...

Meriç Nehri’ni geçen sığınmacı sayısı 142 bin, Ege Denizi’ni geçen sığınmacı sayısı da yaklaşık bin kişidir. Türkiye sığınmacı deposu, mülteci toplama kampı, göçmen barınma alanı değildir. Avrupa Birliği sürekli olarak bozgunculuk yapmıştır. Biz gerekirse ekmeğimizi bölüşür yeriz, fakat aklımızla oynanmasına izin vermeyiz. Suriyeli sığınmacılara 6 milyar avroluk mali destek vadedilmişti. Bunların hiçbirisi gerçekleşmemiş, Türkiye’nin sabrı yanlış yorumlanmış, Avrupa Birliği bir defa daha aldatmıştır. Türkiye’nin mevcut şartlar altında yeni sığınmacı akınını göğüslemesi mümkün değildir. Şu anda İdlib’deki saldırılardan kaçan bir buçuk milyon insan sınırlarımızdadır. Ve insani kriz devasa boyutlardadır. Ülkemize sığınmak isteyen mazlumları sahipsiz bırakmayız, ama Türk milletinin ve Türkiye’nin de geleceğini yabana atmayız, atamayız, atmayacağız.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET HEPİMİZE

Bahçeli “İddia odur ki, Rus devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı’yla birlikte heyetinin Putin’in kapısında bekleme anlarını kronometreyle kayda alıp yayınlamış. Eğer Rusya yönetimi kasıtlı servis ettirmişse bunun tanımı şüphesiz küstahlıktır, saygısızlıktır. Bir alçaklık varsa derhâl hem tavzih hem de telafi edilmelidir. Türkiye Cumhurbaşkanı’na hakaret hepimize hakarettir” dedi.

MOSKOVA'DA MAHCUP OLMADIK

Rusya’da gerçekleşen zirveye değinen Bahçeli şunları söyledi: Moskova’da tarihî nitelikli bir zirve gerçekleşmiştir. Altı saati bulan görüşmelerin sonucunda çıkan kararlar bizim açımızdan olumludur. Türkiye ve Rusya, Suriye’deki ateşkes rejiminin uygulanmasından doğrudan sorumlu olan iki garantör ülkedir. Bölgesel huzur ve güvenlik için önemli bir adım atılmış. Moskova zirvesinin Türkiye açısından mühim sonuçları olacaktır. Elbette İdlib’de verdiğimiz şehitlerimizi unutmamız mümkün değildir. İdlib’de kimin ne yaptığını, hangi saldırı ve tahriklerin içinde ana aktör olduğunu bilmeyen yoktur. Bundan sonra ateşkese uyulursa ne ala, uyulmazsa kaldığımız yerden tekrar başlar. Karşımıza çıkanları da doğduklarına pişman ederiz. Türkiye Moskova’da mahcup olmamıştır.

SURİYE'DE İSTİKRARIN OLMASINI ARZULARIZ

“Barışın hâkim olmasını istiyoruz” diyen Bahçeli: Asıl üzerinde durmamız gereken konu, Esad’ın ve kontrol dışı unsurların ilk fırsatta silaha sarılıp sarılmayacağı muammasıdır. İdlib’de konuşlanan terör örgütü HTŞ’nin ateşkes kararına uymayacağını açıklaması tarihi bir handikaptır. Bu süreçte Esad hata yaparsa bunun bedelini misliyle ödemelidir. Söz konusu hataya ortak olan, çanak tutan hangi ülke olursa olsun gök kubbe başlarına yıkılmalıdır. Suriye’ye huzur, istikrar ve barışın hâkim olmasını arzularız.

ÜLKE ZORA GİRDİKÇE CHP'LİLER SEVİNİYOR

CHP yönetimini eleştiren Bahçeli “CHP’nin kapısına patron çıldırdı, ne alırsan bir dolar tabelası asılırsa hiç kimse şaşırmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Rusya ziyaretini sabote etmek, karalamamak için Esad ve Putin ile aynı safa giren CHP yönetimi körle yatmış, şaşı kalkmış. Önce ‘Ne işimiz var İdlib’de?’, sonra ‘Niye gidiyorsun Putin’in ayağına’ diye sordular. Aslında Türkiye zora girdikçe sevinçten duramıyorlar, gülmelerini de saklayamıyorlar. CHP’liler hezeyanlarını gelsinler bir zahmet külahımıza anlatsınlar” diye konuştu.