Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine yönelik kalleş saldırıya sert tepki gösteren Bahçeli, “İki kardeşimizin şehadetine neden olan hainleri lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki terörün kökü kazınacaktır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, tarım ve çiftçilik üzerine mesajında da şunları kaydetti: Türkiye’nin stratejik ve mukayeseli üstünlüğü tarımdır, toprağın dilidir. Türk çiftçisi hak ettiği seviyelere ulaştırılmalıdır. Şu zorlu günlerde hükûmetin çiftçilerimize yönelik adım ve kararları yerindedir, değerlidir. Üretim maliyetlerinin aşağılara çekilmesi, finansman sıkıntılarının giderilmesi temennimdir. Toprağı kucaklayan eller dualıdır, her takdirin ve övgünün üstündedir.