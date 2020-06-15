Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'nın mutlaka Müslümanların ibadetine açılması gerektiğini söyledi. Ayasofya tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli "İstanbul’un 567’nci fetih kutlamaları kapsamında 29 Mayıs 2020 tarihinde Ayasofya Camii’nde okunan Fetih Sûresi’yle birlikte anında rahatsızlanan iç ve dış odaklar, bir kez daha mevzi alarak nifak seferberliği başlatmışlardır" dedi.

Gizli Bizans lobisi ile Batı hayranı yerli iş birlikçilerin dış kaynaklı tazyik ve telkinlerle mukaddesat iradelerini yıpratma, mabetlerini sorgulama ve itibarsızlaştırma hamlelerinin yoğunlaştığını belirten MHP lideri "Ayasofya üzerinden yürütülen kara propaganda, bir üst faza yükselmiştir. Ezan sesinden irkilen çevrelerin, hangi karanlık özlemlerle yanıp tutuştukları basiret ve vicdan sahibi her insanımızın mahsusen farkında olduğu bir husustur" diye konuştu.

KARARI MİLLET VERİR

Ayasofya'nın maddi ve manevi mülkiyet hakkının, 567 yıldır Türk milletinin zimmet ve zilyedinde olduğunu hatırlatan Bahçeli şöyle devam etti: 2 Temmuz 2020’de Danıştay 10. Dairesinin açıklayacağı karar ne olursa olsun, aziz milletimiz Ayasofya’yı kutlu fethimizin simgesi, minber ve mihrabından, duvarlarından çınlayan tekbir seslerine kadar tertemiz alınların secdeye geleceği bir cami olarak görmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemen sınırları içinde neyin, nasıl ve hangi maksatla kullanılacağına karar verecek yüksek mercii bellidir, büyük Türk milletidir. Yunanistan’ın ve bu ülke çizgisinde siyaset yapan CHP’nin karalama kampanyası bayağı ve beyhude bir çırpınıştır.

CHP ZİHNİYETİ ÇÜRÜK VE KÜFLÜ

Sultanahmet Camii’nin de müzeye dönüştürülmesini isteyen çürük ve küflü CHP zihniyetinin, manevi hak ve hassasiyetlerimizle arasında kapanmaz uçurumlar olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin görüşü çok nettir. Ayasofya Camii, Müslüman gönüllerle buluşmalı, kapısı ibadete mutlaka açılmalıdır. Önemli olan milletin ne dediği, ecdadın ne istediği, Allah’ın neyi emrettiğidir.