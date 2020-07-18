Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili yurt dışından gelen tepkilere ilişkin "Tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Tabii olumlu tepkiler de var olumsuz tepkiler de var. Bunlardan bir kısmı şahsımla zaten gö-rüştüler. Ben de kendilerine gerekli olan cevapları verdim" dedi.

Cuma namazı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 Temmuz'daki açılışıyla ilgili davet kısmının tamamıyla Diyanet İşleri Başkanlığına ait olduğunu söyledi. Camiye girişlerin kontrollü yapılacağını dile getiren Erdoğan "Gerek x-ray gerek fiziki mesafe olsun, camideki yerleşim noktasındaki planlar olsun, bunlar koronavirüs sürecindeki hassasiyetler dikkate alınarak yapılacak. Zannediyorum ki 1.000 ila 1.500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek. Ama en büyük avantaj, dışarıda büyük bir açık alana sahip olmak. Açık alanda da Müslümanlar o gün ibadetlerini yapabilecekler" diye konuştu.

BAYRAMDA 'YASAK' YOK

Kurban Bayramı'nda Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz" diye konuştu. Kurban Bayramı'nın hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan "Tabii o gün kurbanlar kesilecek, tabii herkes özellikle birbirini ziyaret edecek ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir kısıtlama yok" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısının hatırlatılması üzerine "Tabii Ermenistan işgalci. Ermenistan'ın işgali yıllara, 10 yıllara sari. Azerbaycan da şu anda topraklarının müdafaasını yapıyor. Bunu adımları atarken de tabii biz kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Sayın Aliyev ile bu arada görüşmelerimizi yapıyoruz. Dün oradan bir heyeti de Türkiye'ye gönderdiler. Bu heyette başta Savunma Bakanı’m olmak üzere kuvvet komutanlarımızla etraflıca görüşmeler yaptılar" dedi.

Kıdem tazminatı çalışmasında gelinen son noktanın sorulması üzerine Erdoğan "Kendileriyle yine görüşmelerimiz gerek Bakanlık gerek şahsım olarak devam edecek. Kıdem tazminatı hususunda da adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil" dedi.

Libya meselesine de değinen Erdoğan "Biz şu ana kadar Libya'da hangi sorumluluğu aldıysak bundan sonra da Libya'da bu sorumluluğumuzu aynen devam ettireceğiz. Kaldı ki bu dönemde de Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşmamızı yaptık. Yeni bir anlaşmaya da Birleşmiş Milletleri de devreye sokmak üzereyiz." diye konuştu.

GENÇLİK HAYALİMDİ

Ayasofya'nın ibadete açılmasının ‘gençlik hayali’ olduğunu belirten Erdoğan "Kimse 'Bu siyasi bir retoriktir' gibi basit yaklaşımların içerisine girmesin" dedi.