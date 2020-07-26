Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen “hedef iktidar” temalı CHP’nin 37. Olağan kurultayı dün seyircisiz olarak Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezinde başladı.

Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapıldı.

Seçime tek aday olarak katılan Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanan 1.318 delegeden 1.251’inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. 67 oy ise geçersiz sayıldı. ‘Sol blok’un ortak adayı İlhan Cihaner ve ‘sosyal demokrat’ kimliğiyle tanınan Aytuğ Atıcı ile CHP Kurultay Onur Üyesi Tolga Yarman ise delegelerden yeterli sayıda imza toplayamadığı için genel başkan adayı olamadı.

Kurultay öncesinde “2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”ni açıklayan Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmasının ardından da teşekkür konuşması yaptı, “Bu toprakların mayasında bereket, kardeşlik, sevgi, hoşgörü var. Ayrışma yok” dedi. Bugün devam edecek CHP kurultayında, parti yönetiminde belirleyici olan Merkezî Yönetim Kurulu’nun aralarından seçileceği Parti Meclisi belirlenecek.

CİHANER: BU BİR TİYATRO

Yeterli imza sayısını bulamadığı için aday olamayan Cihaner, Kılıçdaroğlu ve yöneticilerin salondan ayrılmasıyla birlikte delegelerin de ayrılmasına tepki gösterdi. Cihaner “Buradan bir karar çıkacaktı biz de geleceğimizi kuracaktık. Neredeler? Bu ciddiyetsizlikle nasıl iktidara gideceğiz. Bu bir tiyatro! Buradan selfie çekerek gittiler. Sözde tüzüğümüze göre demokrasimizin geleceği tartışılacaktı” dedi.