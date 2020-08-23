Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abbas ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’in haklı davasına olan desteğini tekrarladı.

DOĞALGAZ TEBRİKLERİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi büyük doğalgaz keşfinden dolayı Erdoğan'a tebriklerini iletti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, Erdoğan’a bir mektup göndererek tebrik etti ve “Kardeş Türkiye'nin başarısından kendi başarılarımız kadar mutlu oluyoruz” dedi.