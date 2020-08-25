Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkemizin kalkınması ve zenginleşmesinin vicdan sahibi herkesi memnun etmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: Doğal gaz ve petrole ödediğimiz milli servetten yapılacak yüksek meblağlı tasarruf vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldıracaktır. Ancak Türkiye'nin diriliş azminden ürken köksüzler lobisi bu defa da nice emekle bulunan doğal gaz yatağını karalamaya, değersizleştirmeye kalkışmışlardır. Karadeniz'de belirlenip üretime aşamasına geçecek doğal gaz kuyusu, kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkarmış, vicdan ve ahlaklarının bütünüyle iflas ettiğini ibretlik şekilde gözler önüne sermiştir. Malum zihniyetler kimi zaman dış mihrakların kalem tutan eli, kimi zaman da söz söyleyen ağızları olmuşlar fakat bir türlü adamlık hüviyetini kazanamamışlar, millî ve yerli duruş gösterememişlerdir. 2019 yılında ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır. Üstelik doğal gazda kendi kendimize yetme hedefinden dolayı kâbus görmeye başlamışlardır. Gazın doğalını beğenmeyenler, Türkiye düşmanlarının suni ve süfli gazıyla iftira ve isnat yarışına giren ayıplı ve utanmaz yüzlerdir.